Резкое снижение цен на подержанные авто в июле показала статистика

В июле на вторичном рынке легковые автомобили подешевели на 3,8% по сравнению с июнем. Более мощного снижения цен по итогам одного месяца не отмечалось ни разу за всю историю наблюдений с января 2016 года. Однако точно такие же отрицательные темпы ранее уже фиксировались в июне 2024 года, свидетельствует информация БНС АСПиР РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подержанные легковые авто дешевеют семь из девяти последних месяцев, в среднем – на 1,4% в месяц. С учетом того, что перед этим динамика почти отсутствовала, в годовом выражении цены тоже идут вниз – к июлю 2025 года снижение достигает 7%. В целом относительно ощутимое удешевление б/у машин можно назвать характерной приметой нескольких последних лет. В противовес текущей ситуации до апреля 2022 года их стоимость по итогам месяца крайне редко уменьшалась темпами на уровне 0,5% и выше.



Согласно данным бюро нацстатистики, новые легковые автомобили также падают в цене м/м. Снижение продолжается 10 месяцев подряд, конкретно в июле его темпы составили 1%. В годовом выражении, по сравнению с июлем 2025 года, стоимость новых легковых авто теряет в общей сложности 12,2%.



Между тем эксперты автомобильного рынка утверждают, что наблюдают картину, несколько отличающуюся от официальной. Как следует из их заявлений, в действительности цены на поддержанные легковые авто остаются на высоких отметках, в то время как стоимость новых машин падает. Эксперты обращают внимание, что в статистику вторичного автомобильного рынка под видом подержанных могут попадать новые авто, ввезенные неофициально из Китая по схемам серого импорта.