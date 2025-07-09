Проект «ИИ-модель прогнозирования уличной преступности» в пилотном режиме запустили в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Система работает на базе новых технологий и больших данных

Фото: акимат Астаны

В прокуратуре рассказали, что проект «ИИ-модель прогнозирования уличной преступности» позволит заранее выявлять места, где чаще происходят уличные преступления, и усиливать там профилактическую работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В целях исполнения поручения Главы государства, озвученного на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов 23 июня текущего года, о перезагрузке системы прогнозирования преступных угроз и противодействия им с использованием потенциала Комитета по правовой статистике и специальным учетам, разработан комплекс мер по трансформации ведомства в прогнозно-аналитический центр, ориентированный на раннее выявление и предупреждение рисков в сфере общественной безопасности.

Главная его задача — создать современную систему, которая заранее будет выявлять и предупреждать возможные преступные угрозы.

В этой связи по поручению генпрокурора, в ведомстве создан в пилотном режиме Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности.

Одним из первых его шагов стал запуск 9 июля в Астане пилотного проекта «ИИ-модель прогнозирования уличной преступности».

Проект реализуется совместно с МВД и направлен на то, чтобы заранее выявлять места, где чаще происходят уличные преступления, и усиливать там профилактическую работу уполномоченных органов, в том числе полиции.

«Система работает на базе новых технологий и больших данных. Она анализирует сведения о преступлениях — когда и где происходят правонарушения. На основе исторических данных о совершенных в столице преступлениях за последнее десятилетие, система с помощью элементов искусственного интеллекта прогнозирует наибольшую вероятность совершения того или иного преступления в конкретном радиусе. Это поможет выявить проблемные районы и принимать превентивные меры», — сказано в информации.

Благодаря этим данным, полиция сможет эффективнее планировать маршруты патрулирования и быстрее реагировать на возможные правонарушения, а местные исполнительные органы - принимать меры по улучшению безопасной городской инфраструктуры, в том числе установка камер видеонаблюдения, освещения.

После успешной апробации пилотного проекта в столице планируется его масштабирование на другие крупные городские агломерации.

#Астана #проект #преступность #ИИ

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