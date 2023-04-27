Профилактика, а не наказание

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, председатели и члены общественных советов госорганов, представители научного сообщества, НПО. В онлайн-режиме участвовали общественные советы регионов, консультативно-совещательные органы при территориальных департаментах полиции.

Как отметил доктор юридических наук, профессор, академик Академии естественных наук Марат Когамов, в истории Казахстана было два закона «О национальной безопасности»: первый – в 1998 году и второй – в 2012-м. Каждый из них ставит общественную безопасность на первое место, поскольку она напрямую связана с качеством жизни человека.

Министерством внутренних дел совместно с гражданским сектором разработана Концепция обеспечения общественной безопасности на 2024–2028 годы. Она основана на анализе ситуации за последние пять лет и результатах социологического опроса казахстанцев по проблемам безопасности и предложений по их решению. Основные цели документа: усиление защиты жизни, здоровья и имущества граждан, создание эффективной системы профилактики правонарушений, трансформация работы полиции в сервисную модель.

На заседании подробно рассмотрены основные положения концепции и международный опыт, который был взят за ее основу, а также процессы выработки решений. Как отметили участники, полиции в одиночку не под силу решить все проблемы. Нужно действовать сообща. Поэтому концепция на начальном этапе разрабатывается с вовлечением общественности. Но самое главное – нужно делать упор не на устранение последствий, а на их предотвращение. Это доказывает и международный опыт.

Проделана большая аналитическая работа и выявлены факторы, которые приводят к правонарушениям. В частности, это безработица, алкоголизм, наркомания, бытовое насилие, падение моральных устоев и другие. Именно эти проблемы нужно решать, и тогда в стране будет совершаться гораздо меньше преступлений, уверены участники.

– Чтобы обеспечить общественную безопасность, планируется провести большую серию мероприятий, рассчитанных не на один год. Чтобы мы с вами днем и ночью, в течение 24 часов, спокойно ходили по улицам городов и чувствовали себя защищенными во всех отношениях, – сказал Марат Когамов.

В частности, общественные советы предлагают внедрить «методику ODARA»: когда на раннем этапе выявляются неблагополучные семьи, которым оказывается помощь, и тем самым предот­вращается бытовое насилие.

«Пьяная» преступность, по словам общественников, тоже нуждается в особом внимании, поскольку 70% правонарушений в стране совершается в алкогольном опьянении. Здесь предлагается бороться с безработицей, увеличить количество медвытрезвителей, пересмотреть подход к профилактике алкоголизма, упростить механизм направления на принудительное лечение, а также регулировать реализацию алкогольной продукции.

Среди других проблем, которые требуют решения, – кражи. На них приходится львиная доля всех правонарушений. Здесь общественность предлагает сосредоточиться на скотокрадстве и краже сотовых телефонов, предусмот­рев меры, которые снизят количество данных преступлений.

Обеспечение дорожной безопасности – еще одно направление разработанной Концепции общественной безопасности. Ежегодно на дорогах республики погибает около двух тысяч человек и 18 тыс. получают различные травмы. В решении данной проблемы основная роль отводится внедрению цифровых технологий и опыта скандинавских стран – «нулевая смертность».

Что касается трансформации работы полиции, то здесь уже делается немало: внедряются новые форматы работы с населением, проводятся внутрисистемные преобразования, совершенствуется законодательство.

Чтобы Концепция общественной безопасности была рабочим и эффективным документом, разработаны индикаторы, по которым будет оцениваться ее реализация. Также предлагается ежегодно предоставлять Президенту Казахстана национальный доклад о профилактике правонарушений.

– Впервые в истории Казахстана будет принят большой Кодекс о профилактике правонарушений. Это заложено в проекте концепции. Мы пересмотрим все наши подходы в области профилактики правонарушений. Отдельные разрозненные законы будут объединены в этот кодекс, – сообщил Марат Когамов.

Участники подчеркнули, что требуется существенная государственная поддерж­ка инициатив в сфере общественной безопасности. Здесь необходимы особая вовлеченность и заинтересованность акимов. В частности, создание безопасной инфраструктуры населенных пунктов. Это направление сегодня немыслимо без внедрения цифровых решений.

Все озвученные предложения будут представлены для обобщения в Минис­терство внутренних дел РК.