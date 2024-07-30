Программа выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Париже на 30 июля

Олимпиада , Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Комитет по делам спорта и физкультуры опубликовал расписание на вторник, 30 июля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Сегодня в Париже выступят Мария Дмитриенко (стендовая стрельба), дзюдоисты Абылайхан Жубаназар и Эсмигул Куюлова, боксеры Нурбек Оралбай и Сакен Бибосинов, пловец Адильбек Мусин и стрелок Ильфат Абдуллин. 

Посмотреть Олимпийские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар, Ел арна и JibekJoly

Напомним, что в копилке Казахстана 1 золотая и 2 бронзовые медали.

#олимпиада #Спорт #Париж #казахстанцы

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