Программа выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Париже на 30 июля

Комитет по делам спорта и физкультуры опубликовал расписание на вторник, 30 июля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Сегодня в Париже выступят Мария Дмитриенко (стендовая стрельба), дзюдоисты Абылайхан Жубаназар и Эсмигул Куюлова, боксеры Нурбек Оралбай и Сакен Бибосинов, пловец Адильбек Мусин и стрелок Ильфат Абдуллин.

Посмотреть Олимпийские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар, Ел арна и JibekJoly

Напомним, что в копилке Казахстана 1 золотая и 2 бронзовые медали.