Производственный парк строится в Туркестане

Проект реализуется поэтапно. На первом этапе завершено строительство 10 зданий, введено в эксплуатацию 23 тыс. кв. м производственных площадей.

Уже реализовано 6 проектов, соз­дано порядка 500 новых рабочих мест. Одним из первых предприятий, открывшихся в производственном парке, стало ТОО «BNK Group». Оно специализируется на выпуске систем дождевального и капельного орошения с внедрением водосберегающих технологий.

ТОО «Aqniet Holding» производит медицинскую мебель и мебель для учебных заведений. Спрос огромный, учитывая, что в регионе активно строятся новые медицинские учреждения и сразу 63 школы.

Украинская компания UBC Group наладила выпуск промышленных холодильников и морозильников для охлаждения напитков. Меморандум о строительстве в Туркестане завода руководство «Туркестан инвест» с руководителем украинской компании UBC Group Игорем Гуменным подписало осенью прошлого года. И практически сразу началась реа­лизация проекта.

По соседству начинают работу предприятия по выпуску медицинской продукции и межкомнатных дверей, на стадии запуска находится еще ряд производств.

Объем привлеченных инвестиций на первом этапе составил 30,7 млрд тенге.

На втором этапе будет введено в эксплуатацию 25 тыс. кв. м производственных ангаров и реализовано 12 проектов. Запланирован объем инвестиций в размере 32,3 млрд тенге. Дополнительно будет создано более 400 новых рабочих мест.

На третьем этапе здесь намерены реализовать 14 проектов стоимостью 35,1 млрд тенге.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, посетив промышленный парк, отметил, что отечественные предприниматели и иностранные инвесторы проявляют интерес к подобным производственным площадкам, обеспеченным необходимой инженерной инфраструктурой и коммунальными сетями.

– Это избавляет бизнес от необходимости решать многие вопросы, связанные с обеспечением подъезд­ными путями, электроэнергией, водой и природным газом, – считает Дархан Сатыбалды. – Тем самым существенно сокращаются сроки реализации проектов. К тому же предприниматели имеют возможность сосредоточить усилия на соз­дании непосредственно производства, ввозе и монтаже оборудования, подготовке персонала.

Все строительно-монтажные работы, необходимые для полного обеспечения производственного парка инженерной инфраструктурой, ведутся без остановок и находятся под контролем руководства города и области. Проект очень важен для экономики региона в целом, ведь после полного запуска всех запланированных предприятий здесь будет создано более 2 000 новых рабочих мест.