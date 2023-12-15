Прокуратуре пришлось напоминать акимату о положенной костанайскому инвестору поддержке

При координации прокуратуры решилась проблема инвестора в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа
Отечественный инвестор ТОО «Костанайский осетр» реализует проект по разведению осетра стоимостью 180 млн тенге, с созданием 10 рабочих мест.
Однако на завершающем этапе инвестор не дождался обещанной господдержки по подведению инженерной инфраструктуры.
Тогда предприятие обратилось в облпрокуратуру.
Надзорный орган дал рекомендации акимату, который выделил затем деньги для подведения необходимой инфраструктуры. Сейчас проводятся конкурсные процедуры.
В ведомстве напомнили, что инвесторы могут связаться с мобильной группой прокуратуры области по защите прав предпринимателей и инвестиций по номеру 8-708-383-70-92.