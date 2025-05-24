Прощай, Диас...

Память
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22 мая ушел из жизни Диас Ахметшарип – известный казахстанский журналист.

фото Юрия Беккера

Для тех, кто осве­щал спортивную тематику, он был не просто коллегой, а настоящим другом, товарищем, наставником. Он всегда с уважением относился к старшим, а с младшим поколением старался делиться опытом и знания­ми. Никогда и никому не отказывал в помощи в профессиональной деятельности, не деля редакции на главные и второстепенные. С большим уважением относился к «Казахстанской правде», и это было взаимно.

Трудовую деятельность Диас Ахметшарип начал в 1997 году в качестве репортера, а потом и диктора Казахского радио. На протяжении многих лет работал спортивным журналистом на телеканале «Казахстан» (ныне Qazaqstan) и в агентстве «Хабар». Он также был одним из первых руководителей телеканала KazSPORT (ныне Qazsport). Освещал Олимпийские и Азиатские игры, чемпионаты мира, был спортивным экспертом, а также исполнял обязанности пресс-атташе сборной Казахстана. Руководил пресс-службой Агентства по туризму и спорту, возглавлял департамент по связям с общественностью фонда «СК-Астана». Также был официальным представителем АО «Пассажирские перевозки» АО «НК «ҚТЖ» и Министерства здравоохранения, советником министра туризма и спорта по связям с общественностью и средствами массовой информации, входил в состав совета МВД по противодействию наркопреступлениям.

Диас Ахметшарип ушел из жизни, оставив после себя большую и светлую память. Его имя хорошо знали не только коллеги по цеху, но и тысячи зрителей, следящих за спортивной жизнью страны. Вместе с нами скорбят и спортсмены, для многих из которых он был не просто журналистом, но и другом, и единомышленником.

Он был настоящим патриотом Казахстана и таким запомнится нам навсегда.

Коллектив газеты «Казахстанская правда» выражает искреннее соболезнование родным и близким Диаса.

#память #утрата #Диас Ахметшарип

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