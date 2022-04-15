Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе совместного совещания посетили спецЦОН и ЦОН Нур-Султана, где ознакомились с процессом внедрения цифровизации услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

В специализированном ЦОНе министры ознакомились с процессом выдачи водительского удостоверения, автоматизации заказов на изготовление государственного регистрационного номерного знака на автомобиль.

Благодаря новому подходу с использованием технологий биометрии, нового GPS-оборудования, процесс получения водительских прав становится максимально прозрачным и снижает коррупционные риски, отметили в министерстве.

В ЦОНе №1 г. Нур-Султан руководитель ГК «Правительство для граждан» Суйеныш Абильдин презентовал министрам автоматизированный терминал по выдаче удостоверений личности. Терминал оснащен биометрической системой, функцией фотографирования и понятным интерфейсом. С его помощью человек может самостоятельно подать заявку на получение удостоверения, сфотографироваться, оставить образец своей подписи, и оплатить госпошлину за услугу с помощью QR-кода.

Вместе с тем рассматривается автоматизация процесса получения удостоверения через портал egov.kz, созданная специалистами АО «Национальные информационные технологии».

В этот же день главы двух ведомств посетили Экспат-центр МФЦА, где IT-специалисты, прибывающие в Казахстан на длительный срок из-за рубежа, смогут пройти самые необходимые процедуры. В список услуг входит получение ИИН, регистрация в Базе мобильных граждан, оформление ЭЦП, регистрация юридического лица, открытие банковского счета, регистрация временного проживания и даже покупка казахстанской SIM-карты.

Преимущество такого центра — в экономии времени, так как получатель услуг сможет пройти все процедуры в одном месте, а не ездить по разным организациям.

В Центре оперативного управления столичного Департамента полиции Багдат Мусин и Марат Ахметжанов рассмотрели перспективные проекты МВД «Ситуационно-аналитический центр» и «Мобильное приложение АПК «Сергек» и планы по дальнейшему развитию цифровизации в органах внутренних дел.

Аналитический центр МВД призван формировать криминологический прогноз преступности, что является важной составляющей в сфере профилактики и предупреждения преступности.

Мобильное приложение - функционал по автоматическому надзору за дорожным движением, являющийся качественным решением профилактики нарушений правил дорожного движения и повышении дисциплины водителей.

«Цифровизация упрощает жизнь казахстанцам, влияет на качество и скорость предоставляемых государством услуг. В ближайшее время срок оформления документов значительно сократится, при этом все процессы абсолютно прозрачны, что минимизирует коррупционные риски. Но для качественных результатов важно, чтобы госорганы работали совместно в сфере «цифры» и оказания госуслуг. Мы с руководством МВД об этом договорились, будем выстраивать работу для безопасности и комфорта граждан. Начнем с признания цифровых документов», - сказал в ходе совещания министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Внедрение инноваций позволяет дебюрократизировать деятельность полиции, снизить коррупционные риски, а также обеспечить прозрачность работы органов внутренних дел. Впереди много проектов, направленных на обеспечение безопасности граждан, и МВД будет их реализовывать в сотрудничестве с МЦРИАП и местными исполнительными органами», - отметил Марат Ахметжанов.

По итогам совещания министров приняты решения по дальнейшей цифровизации органов внутренних дел и внедрению совместных инноваций в деятельность полиции при участии МЦРИАП РК и госкорпорации «Правительство для граждан».