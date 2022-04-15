Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество , Технологии
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе совместного совещания посетили спецЦОН и ЦОН Нур-Султана, где ознакомились с процессом внедрения цифровизации услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

В специализированном ЦОНе министры ознакомились с процессом выдачи водительского удостоверения, автоматизации заказов на изготовление государственного регистрационного номерного знака на автомобиль.

Благодаря новому подходу с использованием технологий биометрии, нового GPS-оборудования, процесс получения водительских прав становится максимально прозрачным и снижает коррупционные риски, отметили в министерстве.

В ЦОНе №1 г. Нур-Султан руководитель ГК «Правительство для граждан» Суйеныш Абильдин презентовал министрам автоматизированный терминал по выдаче удостоверений личности. Терминал оснащен биометрической системой, функцией фотографирования и понятным интерфейсом. С его помощью человек может самостоятельно подать заявку на получение удостоверения, сфотографироваться, оставить образец своей подписи, и оплатить госпошлину за услугу с помощью QR-кода.

Вместе с тем рассматривается автоматизация процесса получения удостоверения через портал egov.kz, созданная специалистами АО «Национальные информационные технологии».

В этот же день главы двух ведомств посетили Экспат-центр МФЦА, где IT-специалисты, прибывающие в Казахстан на длительный срок из-за рубежа, смогут пройти самые необходимые процедуры. В список услуг входит получение ИИН, регистрация в Базе мобильных граждан, оформление ЭЦП, регистрация юридического лица, открытие банковского счета, регистрация временного проживания и даже покупка казахстанской SIM-карты.

Преимущество такого центра — в экономии времени, так как получатель услуг сможет пройти все процедуры в одном месте, а не ездить по разным организациям.

В Центре оперативного управления столичного Департамента полиции Багдат Мусин и Марат Ахметжанов рассмотрели перспективные проекты МВД «Ситуационно-аналитический центр» и «Мобильное приложение АПК «Сергек» и планы по дальнейшему развитию цифровизации в органах внутренних дел.

Аналитический центр МВД призван формировать криминологический прогноз преступности, что является важной составляющей в сфере профилактики и предупреждения преступности.

Мобильное приложение - функционал по автоматическому надзору за дорожным движением, являющийся качественным решением профилактики нарушений правил дорожного движения и повышении дисциплины водителей.

«Цифровизация упрощает жизнь казахстанцам, влияет на качество и скорость предоставляемых государством услуг. В ближайшее время срок оформления документов значительно сократится, при этом все процессы абсолютно прозрачны, что минимизирует коррупционные риски. Но для качественных результатов важно, чтобы госорганы работали совместно в сфере «цифры» и оказания госуслуг. Мы с руководством МВД об этом договорились, будем выстраивать работу для безопасности и комфорта граждан. Начнем с признания цифровых документов», - сказал в ходе совещания министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Внедрение инноваций позволяет дебюрократизировать деятельность полиции, снизить коррупционные риски, а также обеспечить прозрачность работы органов внутренних дел. Впереди много проектов, направленных на обеспечение безопасности граждан, и МВД будет их реализовывать в сотрудничестве с МЦРИАП и местными исполнительными органами», - отметил Марат Ахметжанов.

По итогам совещания министров приняты решения по дальнейшей цифровизации органов внутренних дел и внедрению совместных инноваций в деятельность полиции при участии МЦРИАП РК и госкорпорации «Правительство для граждан».  

Популярное

Все
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах близ Нур-Султана
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 апреля
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Как работает "зеленый коридор" по онкопомощи в Казахстане
Легендарные спортивные победы выходцев Джезказганской области
Как легендарная актриса Любовь Орлова жила в Алматы во время Великой Отечественной войны
Пилоты красивые, но сырые
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Чем заняты госслужащие целыми днями, рассказали в Минцифры
Как будут отменять коммунальное "рабство" для потребителей в Казахстане
Почему стоит посетить мемориальный комплекс Коркыта в Кызылординской области
Специалисты дали советы казахстанским дачникам перед новым сезоном
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был стадион
Забыли ребенка и оставили одного взаперти в детсаду в Косшы - видео
Как должна работать "четвертая власть" в Казахстане, рассказал эксперт
Ситуация с осведомленностью молодежи Казахстана по вопросам репродуктивного здоровья крайне критична
Представлена карта разделения городов и районов на Карагандинскую и Улытаускую области
Платформу цифрового правительства разработают казахстанские IT-компании
14 апреля 2022
Премьер провел встречу с президентом Международной федерации тенниса
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью
Кариму Масимову продлили арест
Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора ТРК Президента РК
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором ТРК Президента РК
"Я это сделаю" – чемпион мира WBC бросил вызов Головкину
«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели
Канат Сейдгапбаров назначен заместителем Секретаря Совбеза РК
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК
Арестован директор компании "AlanParking" Мухтар Базарбаев
Морские пехотинцы на учении «Батыл Тойтарыс – 2022» вели бой в городе
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter
Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом
Токаеву рассказали о подготовке к VI саммиту СВМДА
Ержан Сарсенбай возглавил "Жасыл даму"
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
МОН остановило работу Центрально-Казахстанской академии
14 апреля 2022
Законные и безопасные способы приумножения активов озвучили в МНЭ
КазНУ посетила делегация Европарламента
МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Назначен пресс-секретарь Президента Казахстана
Куляш Шамшидинова стала комиссаром Глобальной комиссии Азии по образованию
Бывший главный эколог Актюбинской области осужден за взятку
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках
Семикилограммовая девочка родилась в Узбекистане

Читайте также

Общество
Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над кази…
Президент , Общество
Использовать флаг ещё более свободно могут разрешить в Каза…
Общество
Чиновники брали взятки за продление инвалидности в Атырауск…
Общество
"Tide", "Ariel" и "Миф" производили подпольно в Шымкенте
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021