«Пустопорожняя полемика, будоражащая общество, нам не нужна» – глава государства

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Выступая на третьем заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления единства народа Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба президента РК

- Минувшей осенью в Послании мною был объявлен переход к новой экономической политике. В начале февраля сменилось правительство, перед которым поставлены новые задачи. Однако, чтобы стать действительно развитой страной, решения одних лишь экономических задач недостаточно. Мы должны действовать комплексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере. Поэтому в текущем году очередное заседание Национального курултая проходит не летом, а намного раньше. В этой связи хочу отдельно остановиться на следующих актуальных вопросах.

Прежде всего, крайне важно укреплять единство нашего народа. Вы знаете, что об этом я говорю постоянно. Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди. В укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе. Они – цвет и гордость нашей нации, - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что единство народа начинается с единства его интеллигенции. Иными словами, первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в обществе людей. Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения.

- Председатель Союза писателей, член Национального курултая Мереке Кулкенов недавно высказал на этот счет уместное мнение, что, если бы видные деятели нашего народа признавали заслуги друг друга, проявляли взаимное уважение, то это содействовало бы усилению сплоченности нашего народа.

В последнее время стало много обсуждений вокруг различных событий давнего прошлого, известных исторических фигур. Дошло до того, что наши писатели и поэты горячо спорят о происхождении Чингисхана. Сравнивают и противопоставляют лидеров движения «Алаш» и наших деятелей советского периода. Добраться до истины в подобных дискуссиях сложно, а даже если и получится это сделать, такая пустопорожняя полемика, будоражащая общество, нам не нужна.

У любой эпохи есть свои особенности. Все наши деятели прошлого служили своему народу, исходя из собственных воззрений и миропонимания. Они критиковали взгляды друг друга, а последующие поколения спорят о том, кто из них был прав, кто виноват. В целом, нельзя противопоставлять различных исторических деятелей, прошлый и современный периоды истории. Ведь, по сути, все это – наша история, пройденный нашим народом путь. Как бы то ни было, нам надо честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать ее такой, какая она есть. Наша история должна стать фактором консолидации нации, - заключил президент.

#Токаев #история #единство #народ #курултай #полемика

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