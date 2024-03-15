«Пустопорожняя полемика, будоражащая общество, нам не нужна» – глава государства

Фото: пресс-служба президента РК

- Минувшей осенью в Послании мною был объявлен переход к новой экономической политике. В начале февраля сменилось правительство, перед которым поставлены новые задачи. Однако, чтобы стать действительно развитой страной, решения одних лишь экономических задач недостаточно. Мы должны действовать комплексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере. Поэтому в текущем году очередное заседание Национального курултая проходит не летом, а намного раньше. В этой связи хочу отдельно остановиться на следующих актуальных вопросах. Прежде всего, крайне важно укреплять единство нашего народа. Вы знаете, что об этом я говорю постоянно. Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди. В укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе. Они – цвет и гордость нашей нации, - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что единство народа начинается с единства его интеллигенции. Иными словами, первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в обществе людей. Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения.