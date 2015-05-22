Путь к вершине Свежий выпуск 447 Артем ТЕН, член молодежного крыла АНК Карагандинской области, студент КГМУ

100 шагов – это миллионы сограждан разных поколений: молодежь, их родители, руководители и рядовые труженики, студенты и рабочие. Это все мы, идущие вместе к достижению высоких целей. Знаю, что будет непросто. Потому что восхождение – всегда движение в гору, работа на подъем, к вершине, к цели. А высокий подъем никогда не бывает незаметным, легким.

Но это не страшит меня, не пугает и моих сверстников. Ведь все, что определено в 100 шагах, – в высшей степени логично и справедливо. Идеи идентичности, идеи «Мәңгілік Ел», которые заложены в Плане нации, близки и понятны каждому как программа личного роста. Они утверждают наше равенство и нашу свободу в стране, которую мы должны и строить, и оберегать, и любить.

Мы справимся, потому что мы едины, потому что мы – казахстанцы!