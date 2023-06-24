Пять человек пострадали в массовом ДТП в Уральске
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор
В Уральске произошло массовое ДТП с участием 4 автомобилей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Мой город.
ДТП произошло сегодня, 24 июня, около 16:30 на пересечении улицы Брусиловского и Саратовской трассы в Зачаганске.
Там столкнулись четыре автомобиля: "Дэу Нексия, "Лада Ларгус", "Шкода" и "Лада Приора".
Как именно произошла авария неизвестно. Один автомобиль лежит на боку.
Пострадали четыре ребенка и беременная женщина. В каком они состоянии, пока не известно. Причины ДТП и другие подробности выясняются.