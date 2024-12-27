QAZAQ AIR приостановил авиарейсы из Астаны в Екатеринбург

Транспорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Такое решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа, пояснили в компании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания QAZAQ AIR сообщила о приостановлении авиарейсов по маршруту Астана - Екатеринбург в период с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года, передает Kazpravda.kz

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», - говорится в заявлении компании.

Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые продолжают соответствовать критериям оценки рисков QAZAQ AIR.

«Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков», - сообщили в компании.

Пассажирам отмененных рейсов будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы авиакомпании, добавили в пресс-службе.

#авиарейсы #Екатеринбург #Qazaq Air

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