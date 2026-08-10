В Кабмине оперативно обсудили ситуацию на пунктах пропуска на госгранице

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению Премьер-министра Республики Казахстан под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Нурлыбека Налибаева прошло совещание по вопросам текущей ситуации на автомобильных пунктах пропуска и проводимой работой по повышению эффективности организации транспортного потока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Заслушан доклад Пограничной службы КНБ о ситуации на государственной границе и принимаемых мерах по обеспечению оперативного прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска «Алимбет», «Жайсан» и «Сырым». Пункты пропуска на казахстанской стороне функционируют в круглосуточном штатном режиме. Отмечено, что с учетом сезонного увеличения транзитных перевозок через территорию Казахстана, усилен контроль над своевременной модернизацией автомобильных пунктов пропуска на внутреннем контуре ЕАЭС. Это позволит сократить время прохождения контроля.

Кроме того, в целях создания комфортных условий для грузоперевозчиков рядом с приоритетными пунктами пропуска будут созданы сервисные зоны ожидания водителей, что обеспечит комфортные условия для пребывания водителей в период ожидания прохождения пограничного контроля. Соответствующие работы планируется завершить в 2027 году.

По итогам совещания даны поручения по обеспечению бесперебойного и ускоренного пропуска автотранспортных средств. В этих целях Министерством транспорта совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами развернуты оперативные штабы.

Ситуация находится на контроле правительства, добавили в пресс-службе.