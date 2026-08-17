В день выборов в Курултай автобусы и ЛРТ будут бесплатными в Астане

В Астане 23 августа, в день проведения выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, общественный транспорт будет курсировать бесплатно. Об этом сообщил столичный акимат, передает Kazpravda.kz
Бесплатный проезд будет доступен на следующих направлениях:
* В системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana;
* На городских маршрутах;
* На экспресс-маршрутах;
* На пригородных маршрутах.
- Данная мера организуется с целью обеспечения свободного передвижения граждан по городу и повышения доступности избирательных участков. Просим пассажиров учитывать эту информацию при планировании своих поездок, - добавили в акимате.