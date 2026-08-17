В день выборов в Курултай автобусы и ЛРТ будут бесплатными в Астане

В Астане 23 августа, в день проведения выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, общественный транспорт будет курсировать бесплатно. Об этом сообщил столичный акимат, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бесплатный проезд будет доступен на следующих направлениях:

* В системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana;

* На городских маршрутах;

* На экспресс-маршрутах;

* На пригородных маршрутах.