Рабочий завода погиб от сильнейших ожогов в Туркестанской области

Полиция начала расследование по гибели рабочего предприятия в Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"13 ноября в Тюлькубасский районный отдел полиции сообщили, что в цехе ТОО Sas-Tobe Technologies произошло возгорание, и трое рабочих получили ожоги различной степени. Один из пострадавших, житель Тюлькубасского района, от полученных телесных повреждений скончался в больнице, не приходя в сознание. Факт зарегистрирован по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил охраны труда", – сообщили в пресс-службе.