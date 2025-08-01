Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в развитие транспортной отрасли, становление и модернизацию инфраструктуры путей сообщения страны наградить:
орденом «Барыс» II степени
Казанова Жанболата Байрахметовича – директора ТОО «ОблШығысЖол», Восточно-Казахстанская область;
орденом «Барыс» III степени
Сауранбаева Нурлана Ермековича – Министра транспорта;
орденом «Парасат»
Сактаганова Махсата Абдировича – президента ОЮЛ в форме Союза «Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан» (КазАТО), город Алматы;
орденом «Құрмет»
Абильбекову Шолпан Акылбековну – руководителя направления ТОО «КТЖ – Пассажирские локомотивы», город Астана
Алдыбергенова Талгата Сагиевича – председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Аристова Сергея Викторовича – старшего моториста теплохода «Гибадат Мусалимов» Павлодарского филиала РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта
Атабекова Қалдарбека Сапарбековича – председателя ОЮЛ «Туркестанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов», город Шымкент
Глухова Юрия Васильевича – диспетчера-инструктора Карагандинского филиала РГП «Казаэронавигация»
Джумагулова Серика Мусабековича – машиниста филиала области Жетісу ТОО «КАЖсервис»
Каюпова Дархана – председателя ОЮЛ в форме ассоциации «Южавтотранс», город Шымкент
Кузнецова Виктора Николаевича – инструктора АО «Авиакомпания «SCAT», город Астана
Наурызбаева Асылбека Коблановича – машиниста тепловоза Мангистауского эксплуатационного локомотивного депо филиала «Мангистауское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»
Сагнаеву Аллу Ержаловну – менеджера АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Сатыбалдина Бауржана Талгатбековича – второго помощника капитана теплохода «Бриз» Павлодарского филиала РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта
Сижанова Алимбая Латипбаевича – дорожного рабочего поселка Карабутак Актюбинского областного филиала ТОО «КАЖсервис»
Смолину Александру Александровну – руководителя службы – директора департамента АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Тайбекова Эрлана Мынбаевича – осмотрщика-ремонтника вагонов станции Уштобе филиала «Алматинское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», область Жетісу
Шакенова Марата Арапбековича – директора департамента АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Шалкарова Абдиашима – ведущего научного сотрудника АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт», Алматинская область
Шымырова Ерика Сайлауулы – ветерана труда, город Тараз
Юсупова Кайрата Тулепкалиевича – директора ТОО «Атыраукөлік», город Атырау;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени
Амитова Аманкелди Сматовича – дорожного мастера Казалинской дистанции пути филиала «Кызылординское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Ебосынова Аскербая Тенелбаевича – докера-механизатора АО «НК «Актауский международный морской торговый порт»
Рахимова Талгата Какишевича – машиниста тепловоза Жанааркинского эксплуатационного локомотивного депо филиала «Карагандинское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»
Сапагова Тлека Рамазановича – электромеханика Аягозской дистанции сигнализации и связи филиала «Семейское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы», область Абай
Чинпулатову Сайёру Каримджановну – приемосдатчика груза и багажа станции Өскемен-1 филиала «Семейское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», город Усть-Каменогорск
Якубовского Владимира Семеновича – водителя автомобиля Жанаесильской дистанции сигнализации и связи филиала «Акмолинское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы», Северо-Казахстанская область;
медалью «Ерлігі үшін»
Арыстангалиева Адилбека Мерзажановича – охранника стрелковой команды на станции Атырау Атырауского филиала ТОО «Военизированная железнодорожная охрана»;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Анпилова Алексея Михайловича – директора ТОО «Capital road construction», город Астана
Балицкого Виктора Юрьевича – инструктора АО «Эйр Астана», город Алматы
Болатбаева Оралбека Иржигитовича – водителя ТОО «Caspian Trans Corporation», Мангистауская область
Джубаева Абая Кадыровича – оператора поста централизации станции Орал филиала «Актюбинское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», город Уральск
Кантажиева Джумагали Джумабаевича – дежурного Туркестанского эксплуатационного локомотивного депо филиала «Шымкентское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»
Конысова Алмаса Набиевича – начальника участка Арысской дистанции сигнализации и связи филиала «Шымкентское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы», Туркестанская область
Мавланова Инагамжана Махаметалиевича – водителя АО «Аэропорт Шымкент»
Омарова Мурата Иманбаевича – машиниста электровоза Шуского эксплуатационное локомотивного депо филиала «Жамбылское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»
Омарову Гульнар Курмашевну – оператора ТОО «City Transportation Systems», город Астана
Орумбекова Бекболата Оспановича – начальника отдела филиала «Кызылординское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», город Кызылорда
Пирманову Нурзейнеп Жанабековну – мойщика летательных аппаратов АО «Аэропорт Шымкент»
Сулейменова Айткужу Назаровича – главного инженера филиала ТОО «КАЖсервис», Акмолинская область
Тлембекова Ержана Социаловича – приемщика вагонов Экибастузского эксплуатационного вагонного депо филиала «Павлодарское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»
Турлыбекова Мухтарбека Шекербековича – старшего авиационного инспектора АО «Авиационная администрация Казахстана», город Астана
Шарипханову Гулжанат Сляшовну – диспетчера Алматинской дистанции пути филиала «Алматинское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы», Алматинская область
Щёголева Сергея Геннадьевича – машиниста электровоза станции Ерейментау Экибастузского эксплуатационного локомотивного депо филиала «Павлодарское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», Акмолинская область;
медалью «Шапағат»
Амельянову Веру Ивановну – проводника Актюбинского участка регионального филиала «Западный» АО «Пассажирские перевозки»
Ашимова Шамкена Ыбыкеновича – проводника Карагандинского участка регионального филиала «Северный» АО «Пассажирские перевозки»
Садвокасова Марата Саулебековича – председателя профсоюзного комитета Павлодарского филиала ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта», Павлодарская область;
присвоить почетное звание «Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері»
Аверкину Владимиру Васильевичу – капитану-механику высшей категории водолазной станции «Тайфун» Бухтарминского шлюза филиала «Гидротехнические сооружения» РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта
Горвату Андрею Михайловичу – директору Костанайского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Исинаманову Борису Александровичу – советнику президента АО «Dosjan temir joly», город Астана
Шаймину Канату Акижановичу – советнику генерального директора ТОО «КАЖсервис», город Караганда.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 28 июля 2025 года
№ 951