Работников транспортной отрасли наградили в Акорде

Президент,Транспорт
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За большой вклад в развитие транспортной отрасли, становление и модернизацию инфраструктуры путей сообщения страны наградить:

орденом «Барыс» II степени

Казанова Жанболата  Байрахметовича  – директора ТОО «ОблШығысЖол», Восточно-Казахстанская область;

орденом «Барыс» III степени

Сауранбаева Нурлана Ермековича – Министра транспорта;

орденом «Парасат»

Сактаганова Махсата Абдировича – президента ОЮЛ в форме Союза «Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан» (КазАТО), город Алматы;

орденом «Құрмет»

Абильбекову Шолпан Акылбековну – руководителя направления ТОО «КТЖ – Пассажирские локомотивы», город Астана

Алдыбергенова Талгата Сагиевича – председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Аристова Сергея Викторовича – старшего моториста теплохода «Гибадат Мусалимов» Павлодарского филиала РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта

Атабекова Қалдарбека Сапарбековича – председателя ОЮЛ «Туркестанская региональная ассоциация автоперевозчиков и автовокзалов», город Шымкент

Глухова Юрия Васильевича –  диспетчера-инструктора Карагандинского филиала РГП «Казаэронавигация»

Джумагулова Серика Мусабековича – машиниста филиала области Жетісу ТОО «КАЖсервис»

Каюпова Дархана – председателя ОЮЛ в форме ассоциации «Южавтотранс», город Шымкент

Кузнецова Виктора Николаевича  –  инструктора АО «Авиакомпания «SCAT», город Астана

Наурызбаева Асылбека Коблановича – машиниста тепловоза Мангистауского эксплуатационного локомотивного депо филиала «Мангистауское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»

Сагнаеву Аллу Ержаловну – менеджера АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Сатыбалдина Бауржана  Талгатбековича  – второго помощника капитана теплохода «Бриз» Павлодарского филиала РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта

Сижанова Алимбая Латипбаевича – дорожного рабочего поселка Карабутак Актюбинского областного филиала ТОО «КАЖсервис»

Смолину Александру Александровну – руководителя службы – директора департамента АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Тайбекова Эрлана Мынбаевича –  осмотрщика-ремонтника вагонов станции Уштобе филиала «Алматинское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», область Жетісу

Шакенова Марата Арапбековича – директора департамента АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Шалкарова Абдиашима  – ведущего научного сотрудника  АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт», Алматинская область

Шымырова Ерика Сайлауулы  –  ветерана труда, город Тараз

Юсупова Кайрата Тулепкалиевича  –  директора ТОО «Атыраукөлік», город Атырау;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Амитова Аманкелди Сматовича –  дорожного мастера Казалинской дистанции пути филиала «Кызылординское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Ебосынова Аскербая Тенелбаевича  – докера-механизатора АО «НК «Актауский международный морской торговый порт»

Рахимова Талгата Какишевича – машиниста тепловоза Жанааркинского эксплуатационного локомотивного депо филиала «Карагандинское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»

Сапагова Тлека Рамазановича – электромеханика Аягозской дистанции сигнализации и связи филиала «Семейское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы», область Абай

Чинпулатову Сайёру Каримджановну – приемосдатчика груза и багажа станции Өскемен-1 филиала «Семейское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», город Усть-Каменогорск

Якубовского Владимира Семеновича –  водителя автомобиля Жанаесильской дистанции сигнализации и связи филиала «Акмолинское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы», Северо-Казахстанская область;

медалью «Ерлігі үшін»

Арыстангалиева Адилбека  Мерзажановича – охранника стрелковой команды на станции Атырау Атырауского филиала ТОО «Военизированная железнодорожная охрана»;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Анпилова Алексея Михайловича – директора ТОО «Capital road construction», город Астана

Балицкого Виктора Юрьевича  –   инструктора АО «Эйр Астана», город Алматы

Болатбаева Оралбека Иржигитовича – водителя ТОО «Caspian Trans Corporation», Мангистауская область

Джубаева Абая Кадыровича – оператора поста централизации станции Орал филиала «Актюбинское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», город Уральск

Кантажиева Джумагали Джумабаевича – дежурного Туркестанского эксплуатационного локомотивного депо филиала «Шымкентское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»

Конысова Алмаса Набиевича   – начальника участка Арысской дистанции сигнализации и связи филиала «Шымкентское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы», Туркестанская область

Мавланова Инагамжана Махаметалиевича – водителя АО «Аэропорт Шымкент»

Омарова Мурата Иманбаевича –  машиниста электровоза Шуского эксплуатационное локомотивного депо филиала «Жамбылское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»

Омарову Гульнар Курмашевну – оператора ТОО «City Transportation Systems», город Астана

Орумбекова Бекболата Оспановича –  начальника отдела филиала «Кызылординское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», город Кызылорда

Пирманову Нурзейнеп Жанабековну  –  мойщика летательных аппаратов АО «Аэропорт Шымкент»

Сулейменова Айткужу Назаровича  –  главного инженера филиала ТОО «КАЖсервис», Акмолинская область

Тлембекова Ержана Социаловича  –  приемщика вагонов Экибастузского эксплуатационного вагонного депо филиала «Павлодарское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»

Турлыбекова Мухтарбека Шекербековича –  старшего авиационного инспектора АО «Авиационная администрация Казахстана», город Астана

Шарипханову Гулжанат Сляшовну  – диспетчера Алматинской дистанции пути филиала «Алматинское отделение магистральной сети» АО «НК «Қазақстан темір жолы», Алматинская область

Щёголева Сергея Геннадьевича – машиниста электровоза станции Ерейментау Экибастузского эксплуатационного локомотивного депо филиала «Павлодарское отделение ГП» ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», Акмолинская область;

медалью «Шапағат»

Амельянову Веру Ивановну  – проводника Актюбинского участка регионального филиала «Западный» АО «Пассажирские перевозки»

Ашимова Шамкена Ыбыкеновича –  проводника Карагандинского участка регионального филиала «Северный» АО «Пассажирские перевозки»

Садвокасова Марата Саулебековича  –   председателя профсоюзного комитета Павлодарского филиала ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта», Павлодарская область;

присвоить почетное звание «Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері»

Аверкину Владимиру Васильевичу –  капитану-механику высшей категории водолазной станции «Тайфун» Бухтарминского шлюза филиала «Гидротехнические сооружения» РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта

Горвату Андрею Михайловичу –  директору Костанайского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Исинаманову Борису Александровичу – советнику президента АО «Dosjan temir joly», город Астана

Шаймину Канату Акижановичу – советнику генерального директора ТОО «КАЖсервис», город Караганда.

 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 28 июля 2025 года

№ 951

#награждение #Акорда #профессия #транспортники

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