Работу госорганов по привлечению инвестиций рассмотрели в правительстве

Очередное заседание Совета по привлечению инвестиций прошло под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены основные итоги работы государственных органов за 2023 год по привлечению инвестиций в основной капитал.

Одобрены подходы по актуализации Концепции инвестиционной политики и меры повышения эффективности работы государственных органов с учетом определения действенных и стимулирующих KPI в сфере привлечения инвестиций.

Кроме того, рассмотрен ход реализации отдельных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, производства минеральных удобрений, машиностроения.

Даны поручения государственным органам по решению проблемных вопросов и определены конкретные сроки реализации проектов.

Заслушан анализ итогов деятельности специальных экономических зон и предложения по их дальнейшему развитию. В целом были одобрены подходы министерства промышленности и строительства в части расширения приоритетных видов деятельности, внедрения ключевых показателей эффективности для регионов и онлайн-системы мониторинга проектов.

Также презентованы новые подходы по привлечению инвестиций в сферу здравоохранения, где отмечена необходимость активизации работ, в том числе по механизму ГЧП при строительстве объектов здравоохранения.