Разрыв между родившимися и умершими упал до минимума в РК

В первом полугодии естественный прирост населения в Казахстане составил 118,6 тыс. человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро
«К тому же периоду 2023-го это меньше на 7,3 тыс. Текущее значение – самое низкое для января-июня по крайней мере с 2018 года, приводит данные БНС АСПиР РК», - отмечается в публикации.
Естественный прирост населения – это умершие минус родившиеся. Соответственно, обескураживающая динамика показателя может быть связана с тем, что число родившихся снижается, а умерших растет.
Однако на деле все не совсем так.
После резких скачков, выпавших на пандемийные 2020 и 2021 годы, число родившихся стабильно падает. В целом за последние шесть лет в I полугодии оно сократилось на 8 тыс. человек, до 184,7 тыс. С другой стороны, число умерших особо не меняется, если, конечно, не принимать во внимание высокую базу января-июня 2021-го (76,6 тыс. человек). Актуальный же уровень составляет 66,1 тыс. человек. Это, хотя и на 2,5 тыс. больше год к году, но практически столько же, сколько было до пандемии COVID-19.
«Почему важно следить за естественным приростом населения? Все просто - этот показатель заметно влияет на то, как в целом меняется численность населения. Исходя из всего, стоит ли удивляться, что по итогам шести месяцев общий прирост населения оказался довольно слабым – 125,9 тыс. человек (-6,7 тыс. г/г). Впрочем, о минимуме речи не идет. А все благодаря тому, что прибывших в страну оказалось на 7,3 тыс. больше, чем убывших. Кстати, положительное миграционное сальдо в I полугодии наблюдается нечасто – лишь во второй раз за длительное время», - подчеркивает Бюро.