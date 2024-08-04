Разрыв между родившимися и умершими упал до минимума в РК

Фото: aa.com.tr/ru

«К тому же периоду 2023-го это меньше на 7,3 тыс. Текущее значение – самое низкое для января-июня по крайней мере с 2018 года, приводит данные БНС АСПиР РК», - отмечается в публикации.

Естественный прирост населения – это умершие минус родившиеся. Соответственно, обескураживающая динамика показателя может быть связана с тем, что число родившихся снижается, а умерших растет.

Однако на деле все не совсем так.

После резких скачков, выпавших на пандемийные 2020 и 2021 годы, число родившихся стабильно падает. В целом за последние шесть лет в I полугодии оно сократилось на 8 тыс. человек, до 184,7 тыс. С другой стороны, число умерших особо не меняется, если, конечно, не принимать во внимание высокую базу января-июня 2021-го (76,6 тыс. человек). Актуальный же уровень составляет 66,1 тыс. человек. Это, хотя и на 2,5 тыс. больше год к году, но практически столько же, сколько было до пандемии COVID-19.