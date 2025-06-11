Развитие казахско-словацких связей обсудили Токаев и Фицо

Европа,Президент
52

Как отметил Глава государства, Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европе

Фото: пресс-служба президента РК

По завершении встречи в узком составе Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжили переговоры с участием делегаций обеих стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Ваша страна является одним из наиболее активных и динамично развивающихся государств – членов ЕС. Многие из этих достижений свидетельствуют о Вашем сильном лидерстве во главе Правительства страны. Активная позиция Словакии в региональных и международных делах отражает Вашу приверженность конструктивному глобальному взаимодействию. Я высоко ценю укрепляющийся политический диалог, развитие экономического сотрудничества и гуманитарных обменов, а также эффективное взаимодействие в многостороннем формате, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что отношения между Астаной и Братиславой опираются на прочную правовую базу, охватывающую ключевые направления сотрудничества. Он подтвердил намерения Казахстана продолжить тесную работу со Словакией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Приоритетное внимание, по мнению Главы государства, следует уделить экономическому партнерству. В прошлом году объем товарооборота составил 140 миллионов долларов. В Казахстане действуют более 30 словацких компаний и 22 совместных предприятия в различных секторах.

Президент Казахстана также подчеркнул важность дальнейшей диверсификации структуры сотрудничества. Он отметил, что новые возможности открываются в таких сферах, как энергетика, промышленное производство, сельское хозяйство, логистика, цифровизация, критически важные сырьевые материалы, образование и туризм.

В свою очередь Роберт Фицо выразил благодарность Главе государства за теплый прием, оказанный ему и словацкой делегации на казахской земле.

– От всего сердца благодарю Казахстан за неоценимый вклад в освобождение Словакии в 1944–1945 годах. Около миллиона солдат из Вашей страны сражались в рядах Советской армии. Около 60 тысяч советских солдат отдали свои жизни за освобождение Словакии. Мы глубоко признательны за то, что было сделано для Словакии в те тяжелые времена. Ваше Превосходительство, с глубоким уважением мы следим за Вашими усилиями по развитию страны и Вашим амбициозным планом построения нового Справедливого и Процветающего Казахстана. Я постоянно призываю своих коллег в Европейском союзе не замыкаться только на делах внутри ЕС, а шире смотреть на мир, изучать опыт других стран и их достижения. Нам следует укреплять сотрудничество и более активно взаимодействовать с партнерами по всему миру, – заявил Премьер-министр.

В ходе переговоров с участием делегаций двух стран была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-словацких связей.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #Акорда #Словакия

Популярное

Все
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Мировой успех художника из Петропавловска
Был затор простым, стал «электронным»
Уровень смертности от рака снизился на 33%
Достойны звания «Народный»
С востока на запад
Мост между обществом и госорганами
Спасти малька
Множество нарушений выявлено в ходе проверки строительных раб­от
Каникулы с национальным колоритом
Образцовый хозяин
Жителя Талдыкоргана укусил каракурт
Город без пляжей
Покупать не нужно производить
Села Зайсанского района полностью обеспечат питьевой водой
Жизнь и здоровье – незыблемые ценности
Растет спрос на профи
Обновят автобусы
Летние лагеря должны быть безопасными
Акимат практикует закуп жилья
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Казахстанские артисты стали номинантами премии Benois de la Danse 2025
На перекрестках братских встреч
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Робертом Фицо
Премьер-министра Словакии торжественно встретили в Акорде
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
Токаев поздравил Президента Португалии с национальным празд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]