Реализуемые меры нацелены на благо двух братских народов: Токаев о сотрудничестве между двумя странами

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«В настоящее время ответственные за эту отрасль ведомства двух стран тесно взаимодействуют. Межгосударственные водохозяйственные структуры работают в соответствии со специальным графиком. Мы продолжим совместную работу в этом направлении», – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает важным наращивание культурно-гуманитарных уз.

«Мы обсудили ключевые инициативы, направленные на сближение молодежи Казахстана и Узбекистана. Хорошей традицией стало ежегодное проведение Конгресса молодежи двух стран. У нас обучаются порядка 6 тыс. узбекских студентов. Казахская молодежь также получает образование в высших учебных заведениях Узбекистана. Сегодня в Чирчике открылся филиал Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова. В Алматы же начал свою работу филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Только что мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем торжественно открыли эти учебные заведения. Несомненно, все эти реализуемые меры нацелены на общее благо двух братских народов», – заявил президент Казахстана.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что благодаря совместным системным и практическим усилиям Казахстану и Узбекистану удалось вывести сотрудничество на уровень союзнических отношений. Достигнуты конкретные договоренности по дальнейшему углублению связей в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, культуры.

«Мы договорились активизировать работу по развитию межрегиональных связей, являющихся одним из важнейших направлений нашего взаимодействия. Выдвинута инициатива по переформатированию действующего Форума межрегионального сотрудничества в Совет глав регионов с привлечением всех областей наших стран. Будет принята Комплексная программа, направленная на увеличение взаимного товарооборота в ближайшей перспективе. У нас имеется огромный потенциал», – сказал президент Узбекистана.

Завтра, 9 августа Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев примут участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.