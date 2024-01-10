Ребенок погиб при пожаре дома в Павлодарской области

Пожарные в течение нескольких часов боролись с огнем, передает корресподент Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, 10 января ночью в 02 часов 58 минут поступило сообщение о том, что селе Сатпаев Баянаульского района загорелся дом. После прибытия на место происшествия спасатели установили, что по данному адресу в отдельностоящем пятикомнатном газоблочном доме происходит горение деревянных конструкций кровли, домашних вещей, мебели на общей ориентировочной площади 180 кв.м.

До приезда пожарников полицейские и соседи спасли из дома десятилетнего мальчика и брата хозяина дома. Спасатели вытащили из горящего дома восьмилетнего ребенка. К сожалению, мальчик скончался по дороге в больницу.