Ребенок погиб при пожаре дома в Павлодарской области

Пожарные в течение нескольких часов боролись с огнем, передает корресподент Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области
Как сообщается, 10 января ночью в 02 часов 58 минут поступило сообщение о том, что селе Сатпаев Баянаульского района загорелся дом. После прибытия на место происшествия спасатели установили, что по данному адресу в отдельностоящем пятикомнатном газоблочном доме происходит горение деревянных конструкций кровли, домашних вещей, мебели на общей ориентировочной площади 180 кв.м.
До приезда пожарников полицейские и соседи спасли из дома десятилетнего мальчика и брата хозяина дома. Спасатели вытащили из горящего дома восьмилетнего ребенка. К сожалению, мальчик скончался по дороге в больницу.
«Пожар удалось ликвидировать в 06 часов 25 минут. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель и исследовательская испытательная пожарная лаборатория», — уточнили в ДЧС Павлодарской области