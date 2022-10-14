Президент , Международное сотрудничество , Политика

Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем – Токаев

Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Россия" заявил, что решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона. Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов международного права и Устава ООН", –  сказал президент.

Токаев отметил, что в текущих реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи.

"Особый акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. При этом важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры", – резюмировал глава государства. 

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