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Правительство
Рейтинг акимов будут определять по качеству автодорог – глава Мининдустрии

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова обсудили вопрос качества выполняемых работ и используемых дорожно-строительных материалов, сообщает Kazpravda.kz.

По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, с начала года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по республиканской сети и 52% по местной сети. Отобрано и испытано 3 299 проб дорожно-строительных материалов из которых не соответствует нормам – 503 проба. В целом, с начала года переустроены работы за счет собственных средств подрядчиков на сумму 51,2 млн тг. Две компании технического надзора оштрафованы по решению территориальных ГАСК на общую сумму 2,1 млн тг, 1 аттестат технического надзора приостановлен на 6 месяцев.

По его словам, для повышения контроля качества выполняемых работ в рамках проекта закона "О транспорте" вносятся следующие поправки:

- солидарная ответственность авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период;

- наделение Центра качества полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети.

Кроме этого, для обеспечения качества дорог ведется переработка более 1 тыс. нормативно-правовых актов и разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог, где ведется процедура его согласования и утверждения.

В заключение Каирбек Ускенбаев отметил, что по итогам проводимых работ до конца года доля дорог республиканской сети в нормативном состоянии будет доведена до 91%, а местной сети до 85%; протяженность платных участков составит 4,7 тыс. км.

Своевременная и качественная реализация запланированных инфраструктурных проектов позволит в значительной мере улучшить автодорожную сеть страны, что в долгосрочной перспективе придаст мультипликативный эффект в развитии экономики страны, добавил глава МИИР.

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