Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира

Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: с сайта НОК РК

Ему не было равных в весовой категории до 97 килограммов.

Решающую схватку он провел против Махди Морафы из Ирана. Айтмухан выиграл ее со счетом 11:6.

Отметим, что в прошлом году Ризабек стал лучшим на взрослом чемпионате мира в весе до 92 килограммов. В нынешнем сезоне он отметился «золотом» ЧМ среди спортсменов до 20 лет.

В Тиране он стал единственным казахстанцем, кому удалось попасть на пьедестал.

Также он стал первым представителем нашей страны, кто завоевал «золото» молодежного ЧМ в вольной борьбе.