В Шанхае роботы смогли передвинуть целый исторический квартал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: скриншот видео / 24.kz

В течение нескольких дней 430 умных машин сдвигали комплекс зданий на 10 метров. Там построят трёхэтажное подземное пространство, где разместят культурные и коммерческие помещения, а также переходы между линиями метро. После завершения работ здания вернут обратно.

Отметим, что исторический квартал площадью 4,5 тысячи квадратных метров был построен в 1920-е годы. Его вес составляет 7,5 тысяч тонн. Сносить достопримечательность власти не захотели, поэтому решили временно её сдвинуть.