Более 100 человек погибли под завалами на золотом руднике в Камеруне

Происшествия,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Извлекли 107 тел, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

До 100 человек погибли при обрушении золотого рудника на границе Камеруна и Центрально-Африканской Республики (ЦАР), которое произошло вечером 18 августа. Об этом пишет издание CameroonOnline. 

Радиостанция RFI со ссылкой на местные власти сообщает, что число жертв уже превысило 100 человек. Из-под завалов, уточняет радиостанция, извлекли 107 тел. Источники AFP при этом говорят о 40 погибших при обрушении.

Омбудсмен ЦАР Лоран Нгон-Баба заявил агентству, что властям на данном этапе сложно установить официальное число жертв. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. По словам одного из шахтеров, под завалами еще могут находиться сотрудники рудника. Причины ЧП пока неизвестны.

 

#жертвы #золото #рудник #Камерун

Популярное

Все
Конституция и региональное развитие
Высокий международный интерес
Свет... на ветер
Избирателям поможет робот
Независимые наблюдатели готовы к процедуре голосования
Победители общего зачета Гран-при
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
Успешные старты в Венгрии
На страже цифровых границ
В ритме вальса
59 медалей и 16 рекордов
На принципах гласности
Искусство – средство воспитания души
От Алтая до Алатау
Путь за титулом
Создавать новое, взяв лучшее из прошлого
МВД раскрыло преступление 20-летней давности
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Астана примет чемпионат мира по видам борьбы спустя семь лет
До сентября будут принимать заявки на премии для НПО
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Диалог с классиком
Магия Хан-Тенгри
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Векторы роста ПНХЗ
Comic Con Astana побил рекорд
В соответствии с требованиями законодательства
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
Пять способов, чтобы Энрике Иглесиас заметил вас на концерте в Казахстане
Рекорды в Ташкенте
Что ты можешь сделать для своей страны?
Потенциал дальнейшего развития
Более 453 млн просмотров
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Саудиты продолжают строительство километрового небоскреба
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

Читайте также

Шакира построит школы в Колумбии после разрушительных земле…
Девушка выбросилась из окна многоэтажки в Астане
В Карагандинской области продолжается ликвидация природных …
Разрушительное землетрясение произошло в Индонезии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]