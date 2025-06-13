Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» подчеркнул приоритетность ускоренного индустриального развития и создания кластеров высокого передела. В соответствии с поручениями Главы государства Правительством принимаются меры, нацеленные на повышение добавленной стоимости и формирование устойчивой производственной базы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ключевыми направлениями являются индустриальное развитие, модернизация производств, поддержка строительной отрасли и жилищной сферы, а также эффективное освоение природных ресурсов.

Инвестиции в машиностроение

Машиностроение играет важную роль в развитии экономики. Сегодня в Казахстане работает более 4 тыс. предприятий, из которых 66 являются крупными, 105 - средними и 3 998 - малыми предприятиями. Крупные промышленные центры и специализированные производства расположены по всей территории страны.

В рамках Комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли на 2024-2028 г.г. предусмотрены меры по модернизации, расширению действующих и созданию новых производств, а также обеспечению приоритетного и доступного финансирования для МСБ.

Усилены меры по привлечению инвестиций в отрасль. По данным Министерства промышленности и строительства, в 2023 году в машиностроение было привлечено 115 млрд тенге инвестиций в основной капитал. В 2024 году этот показатель вырос более чем в два раза и составил 282 млрд тенге. За первый квартал 2025 года объем привлеченных инвестиций достиг 55 млрд тенге, тогда как за аналогичный период 2024 года было вложено 33 млрд тенге.

Привлечение инвестиций и активная политика по локализации производств позволяют обеспечивать предпосылки для устойчивого развития казахстанского автопрома. Так, в 2025 году ожидается увеличение выпуска автомобилей до 149 тыс. единиц.

Рост обеспечивается реализацией сразу нескольких крупных проектов в отрасли. Например, одним из значимых объектов является мультибрендовый завод в Алматы – Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, где планируется выпускать автомобили марки CHANGAN, GREAT WALL MOTOR (с брендами Haval, Tank) и CHERY. Объем инвестиций в предприятие составляет 202 млрд тенге, его проектная мощность – 120 тыс. автомобилей в год. При этом будет создано более 3,6 тыс. новых рабочих мест. Завод станет драйвером развития смежных производств, в том числе предприятий по выпуску комплектующих.

Также в Костанае реализуется проект по строительству завода KIA Казахстан. После ввода в эксплуатацию предприятие будет производить 70 тыс. автомобилей в год и обеспечит 1,5 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит 90 млрд тенге.

В продолжение этих проектов в индустриальной зоне Алматы уже запущено производство автомобильных сидений «Almaty Autoparts Production». Объем вложений на первом этапе – 4 млрд тенге, мощность предприятия – 100 тыс. комплектов сидений в год. Продукция используется при сборке Hyundai Tucson, в скором времени будет использоваться для Hyundai Santa Fe, а также будет поставляться на заводы KIA и Astana Motors.

Развитие автопрома является частью стратегии индустриального развития, реализуемой Правительством по поручению Президента. В целях создания высокотехнологичных кластеров и поддержки смежных отраслей сформирован пул из 17 инвестиционных проектов, 9 из них на сумму 6 трлн тенге курируются Министерством промышленности и строительства.

Другие сегменты машиностроения также демонстрируют инвестиционный рост:

• производство подшипников и запорной арматуры – рост инвестиций на 49,8%, с 21,1 до 31,7 млрд тенге;

• компьютеры, электроника и оптическое оборудование – рост на 51,8%, за счет расширения производства приборов бытовой электроники на Silk Road Electronics и вложений в приборостроение;

• ремонт, установка машин и оборудования – увеличение на 11,2%;

• производство электрического оборудования – рост на 9% за счет инвестирования в трансформаторы и кабельно-проводниковую продукцию.

Машиностроение и автопром становятся одними из приоритетных направлений экономического развития Казахстана. Увеличение доли локального производства, поддержка смежных отраслей и приток крупных инвесторов формируют устойчивую индустриальную основу для долгосрочного роста.

Новые проекты для развития химпрома

Химическая отрасль Казахстана представляет собой развивающийся сегмент промышленности. В стране производится более 240 наименований химической продукции разных направлений, среди которых ключевое место занимает агрохимия. Агрохимический сектор обеспечивает 22,5% общего объема выпускаемой продукции и служит основным драйвером роста всей отрасли. Это обусловлено увеличением мирового спроса на аграрную продукцию, вызванным ростом численности населения и обеспечением продовольственной безопасности, а также необходимостью интенсификации сельского хозяйства.

За период с 2019 по 2024 год в химпром было вложено 1,7 трлн тенге инвестиций – преимущественно частных. С начала 2025 года объем инвестиций в отрасль составил 50,7 млрд тенге, в том числе за счет государственных – 2,6 млрд, и частных – 48,1 млрд. Это свидетельствует о росте доверия и интереса со стороны инвесторов.

В химической промышленности работают 1093 предприятия, из которых 12 крупных, средних – 21 и малых – 1060, что указывает на доминирование малых производств и потенциал для консолидации и модернизации.

В рамках Послания Президента народу Казахстана начата реализация крупных производств, таких как завод по производству карбамида – ТОО «КазАзот Prime» и завод по производству калийных удобрений – ЧК «QazaqKalium Ltd».

Активно реализуются проекты по освоению калийных и фосфоритовых месторождений. Среди ключевых инвесторов – SRPM (месторождение «Челкар» в ЗКО). В сфере фосфоритов – ТОО «Еврохим-Каратау» (NPK), ТОО «Созак-Фосфат», ТОО «Казфосфат».

В 2024 году Казахстан экспортировал 205 видов химических товаров. Основными странами-импортерами казахстанской химической продукции выступили Китай, Россия и Вьетнам.

Отрасль оказывает мультипликативный эффект на экономику – она тесно интегрирована с ГМК, производством кислот, катализаторов, лакокрасочных материалов, химических реагентов и удобрений. Взаимная поддержка этих секторов усиливает промышленную кооперацию и повышает качество конечной продукции.

Модернизация ГМК и карты контроля

Одним из ключевых направлений является обеспечение технической устойчивости и модернизация крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса. Сформирован список предприятий, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие. В него вошли 24 производства черной и цветной металлургии с занятыми на каждом из них сотрудниками численностью в среднем более 500 человек. Помимо этого включены 26 предприятий по добыче металлических руд с численностью более 250 сотрудников.

В целях системного мониторинга разработаны специальные карты контроля, охватывающие техническое состояние, модернизацию и расширение производства, а также противопожарную, промышленную безопасность, охрану труда и охрану экологической среды.

Эти карты направлены в профильные госорганы, и собранные данные уже формируют основу для принятия решений по модернизации отрасли.

Строительная и жилищная политика: цифровизация, доступное жилье и модернизация инфраструктуры

Приоритетным направлением в развитии строительной отрасли является создание Единой цифровой экосистемы, которая охватывает все этапы, начиная от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию. Ее запуск позволит повысить эффективность и прозрачность отрасли, а также упростить взаимодействие между заказчиками и госорганами. Новый портал будет работать по принципу «одного окна», обеспечивая бесшовный переход между системами через платформу egov.kz. Такой подход позволит пользователям переходить между системами без необходимости повторной авторизации и получать услуги, связанные с проектированием и экспертизой, в одном месте.

Помимо этого ведется работа по улучшению жилищной политики. Основной акцент делается на обеспечении жильем социально уязвимых слоев населения, включая многодетные семьи, малообеспеченных граждан и жителей сельской местности. Одним из ключевых инструментов стала ипотечная программа «Наурыз», запущенная для расширения доступа к жилью и предусматривающая льготную процентную ставку 7% для социально уязвимых категорий, 9% - для всех остальных. Условием участия в программе является отсутствие жилья у заявителя и членов его семьи за последние пять лет. Программа распространяется как на первичное, так и на вторичное жилье, при этом государство субсидирует вознаграждение Отбасы банка, а сами средства привлекаются на рыночных условиях.

На 1 июня 2025 года в рамках программы «Наурыз» выдано 11 324 займов на сумму 297,5 млрд тенге. Это стало важным шагом в решении жилищных вопросов для тысяч казахстанских семей, особенно многодетных и малообеспеченных.

Дополнительно функционирует программа «Бақытты отбасы» (формат 2-10-20), в рамках которой предоставляются займы под 2% годовых сроком до 20 лет при первоначальном взносе от 10%. За период с 2019 по 2024 годы в рамках этой программы жильем были обеспечены 7 043 многодетных семьи. Еще 23 152 семьи получили арендное жилье без права выкупа. В 2025 году планируется обеспечить 1 028 многодетных семей арендными квартирами, а также выдать 390 новых ипотечных займов.

Госпрограмма жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020–2025 г.г. стала основой системного подхода к решению жилищных проблем. Документ закрепляет принципы адресности помощи в зависимости от социального статуса и доходов граждан, что позволило выстроить «лестницу доступности жилья». Также предусмотрено развитие института частного арендного жилья с опорой на механизмы REIT – инвестиционных фондов недвижимости. Это позволит расширить участие частного капитала в жилищном строительстве и увеличить объемы доступного жилья.

С 2020 года в рамках программы «Нұрлы жер», а с 2023 года в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы, также согласно требованиям Порядка проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, осуществляется капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов (МЖД).

Только из республиканского бюджета было выделено 45,6 млрд тенге на ремонт 1 018 домов. В целом с 2020 года отремонтировано 2 055 МЖД. В 2023 году проведен ремонт 73 домов на сумму 2,4 млрд тенге, а в 2024 году - 233 домов на 13,7 млрд тенге. На 2025 год местные исполнительные органы подали заявки на ремонт 363 МЖД, включая замену 248 лифтов.

Особое внимание уделяется обеспечению жильем в моногородах, райцентрах и сельской местности. Для этого реализуются программы «Отау», «Асыл мекен» и «Наурыз». В частности, программа «Асыл мекен», стартовавшая в пилотном режиме в 2024 году, предоставляет сельчанам возможность приобретения готового жилья или строительства нового на льготных условиях. В рамках этих инициатив также допускается покупка жилья на вторичном рынке, что особенно актуально для регионов с ограниченным объемом нового строительства.

Для повышения качества градостроительного планирования и формирования современной жилой среды Министерством разработан методический документ «Стандарт комплексной застройки городов». Он предусматривает внедрение единых подходов к планировке жилых районов, развитию социальной и инженерной инфраструктуры, а также созданию комфортной городской среды.

Комплексная реализация этих мер позволяет не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и стимулирует развитие строительной отрасли, способствует росту занятости и укрепляет региональную инфраструктуру.

Геология: стратегическое освоение недр

Продолжается геологическое изучение территории Казахстана. Согласно поручению Главы государства, к концу 2026 года планируется достичь охвата геолого-геофизической изученности территории страны до 2,2 млн. кв. км. На данный момент, по состоянию на 2024 год, площадь охвата достигла 2014,4 тыс. кв. км.

По результатам проведенных работ в 2024 году обнаружено 38 участков с высоким потенциалом для добычи твердых полезных ископаемых и углеводородов. По завершенным проектам прошлого года общая площадь откартированной территории составила 104,4 тыс. кв. км. Общая сумма финансирования этих работ на 2024-2026 годы составляет 22,8 млрд тенге, из них в 2025 году предусмотрено 7,6 млрд тенге, 2026 году - 7,8 млрд тенге.

В 2025 году реализуются региональные проекты масштаба 1:200 000, включающие:

- глубинное геологическое картирование - 14 объектов,

- геолого-минерагеническое картирование - 7 объектов,

- гидрогеологическое доизучение - 19 объектов.

Развитие минерально-сырьевой базы активно поддерживается частными инвестициями. За 2018–2024 годы в геологоразведку твердых полезных ископаемых было вложено около 424 млрд тенге. Только в 2024 году объем инвестиций составил 99,1 млрд тенге, в 2025 году прогнозируется рост до 106 млрд тенге.

По существующим правилам частные лица могут вести геологическое изучение недр по упрощенной лицензии сроком на три года. Лицензионная система предусматривает разовую плату государству – оплата подписного бонуса в размере 50 МРП, конкретные минимальные требования к проведению работ и отсутствие исключительных прав на участок. Разрешены геологосъемочные или геофизические работы, а также поисково-оценочные работы на подземные воды. Геологическая информация остается собственностью недропользователя при обязательной передаче отчетности в Комитет геологии Министерства промышленности и строительства. Срок конфиденциальности информации согласно законодательству составляет пять лет.

С 2019 по 2024 год выдано 306 лицензий на геологическое изучение недр, из них 55 – в 2024 году.

Одним словом, государственная и частная инициатива в сфере геологоразведки формируют прочную основу для долгосрочного роста экономики Казахстана, развития добывающей промышленности и расширения минерально-сырьевого потенциала страны.

При этом на постоянном контроле находится вопрос кадрового обеспечения отрасли. Активно проводится работа по популяризации профессии геолога. Статус ведомственной награды «Еңбек сіңірген геолог» заслуженно повышен до статуса госнаграды.

С целью привлечения школьников в геологию действует Корпоративный фонд «Жас геолог». Ежегодная полевая олимпиада «Юный геолог» стала настоящей кузницей будущих специалистов геологической отрасли. Корпоративный фонд «Жас геолог» активно сотрудничает со всеми регионами и работает над развитием движения юных геологов, для участия в республиканских слетах и международных соревнованиях.

Подготовка кадров для индустриализации

В условия технологической трансформации и ускоренной индустриализации подготовка кадров, способных обеспечить рост высокотехнологичных отраслей приобретает особую актуальность. Для этого в Казахстане формируется новая система профессионального образования и развития компетенций.

В 2025 году планируется внедрение восьми новых профессий, включая инженера по 3D-печати и оператора роботизированных окрасочных систем. Пилотное внедрение состоится в Алматы и Костанае. Параллельно разрабатываются 60 профессиональных стандартов с использованием искусственного интеллекта, охватывающих 336 профессий в восьми отраслях, включая машиностроение.

Также для повышения квалификации инженерно-технического персонала внедряется программа стажировок на зарубежных предприятиях с софинансированием 50% от республиканского бюджета и 50% от собственных средств предприятий. Это позволяет перенимать передовой опыт и адаптировать его к условиям Казахстана.

Для привлечения и удержания специалистов в регионах разрабатываются программы обеспечения доступным жильем. В рамках корпоративной программы Отбасы банка за последние два года ключи от жилья получили 122 работника предприятий, что способствует улучшению социальной инфраструктуры и повышению привлекательности рабочих мест.

В целях устранения дефицита квалифицированных кадров в химической промышленности Казахстана реализуются конкретные меры. Например, в вузах Satbayev University, КазНУ, КазНИТУ и колледжах - Таразский химико-технологический колледж, расширены государственные образовательные гранты, направленные на подготовку специалистов для химической отрасли.

В 536 колледжах страны внедрены дуальные образовательные программы совместно с промышленными предприятиями, такими как ТОО «Kazphosphate», АО «KazAzot», ТОО «Talas Investment Company». В рамках этих программ студенты проходят производственную практику с последующим трудоустройством.

Также ряд предприятий берут на себя расходы по обучению специалистов: так, ТОО «Talas Investment Company» уже трудоустроило 240 выпускников вузов и колледжей, из них 150 были обучены за счет компании. Создаются учебные центры на базе заводов, в том числе на базе «Казфосфат» для подготовки и переобучения операторов и технологов. В рамках программы «Болашак» и прямых международных партнерств осуществляется подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных направлений отрасли, включая автоматизацию, химическую безопасность и экологический мониторинг. Все эти меры направлены на формирование устойчивого кадрового потенциала отрасли, способного обеспечить рост и модернизацию химического сектора экономики.

Наблюдается увеличение количества выпускников вузов геологической сферы. Если в 2022 году выпустились 1224 специалиста, то к 2024 году специальность в области горного дела и геологии окончили более 3 тыс. специалистов. 98% выпускников трудоустраиваются по специальности. Кроме того, в рамках проектов государственного геологического изучения недр создано 3 тыс. рабочих мест.

Геологическое изучение успешно реализуется с устойчивой динамикой. Обнаружение новых перспективных участков подтверждает высокую отдачу от вложений в государственное геологическое изучение недр. В результате проведения работ обновляются и детализируются геологические карты, выявляются потенциальные месторождения, повышается инвестиционная привлекательность, оптимизируются геологоразведочные работы и снижаются риски.