Роза Рымбаева стала телеведущей

На ТК "Казахстан" начинается новый проект с участием известной певицы Розы Рымбаевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу телеканала.
"Программа "Ұлттық шоу" 17 мая выйдет в новом формате. В эфире телеканала "Казахстан" состоится премьера музыкального проекта "Роза шақырады", полного ярких номеров, неожиданных дуэтов и непредсказуемых постановок", – говорится в распространенной информации.
Программу будет вести примадонна отечественной сцены Роза Рымбаева. В ТК "Казахстан" отметили, что весь проект построен на живом звуке. Согласно релизу, в каждом выпуске зрителей ждут номера-сюрпризы, неожиданные музыкальные дуэты, визитки-приглашения от Рымбаевой.
Соведущие вечера – музыканты Али Окапов и Рустем Нуржигит.