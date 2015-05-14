Культура
Роза Рымбаева стала телеведущей
Талгат Исенов
На ТК "Казахстан" начинается новый проект с участием известной певицы Розы Рымбаевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Программа "Ұлттық шоу" 17 мая выйдет в новом формате. В эфире телеканала "Казахстан" состоится премьера музыкального проекта "Роза шақырады", полного ярких номеров, неожиданных дуэтов и непредсказуемых постановок", – говорится в распространенной информации.

Программу будет вести примадонна отечественной сцены Роза Рымбаева. В ТК "Казахстан" отметили, что весь проект построен на живом звуке. Согласно релизу, в каждом выпуске зрителей ждут номера-сюрпризы, неожиданные музыкальные дуэты, визитки-приглашения от Рымбаевой.

Соведущие вечера – музыканты Али Окапов и Рустем Нуржигит.

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