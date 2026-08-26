Казахстан и Вьетнам намерены расширить сотрудничество в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Новые направления взаимодействия обсудили заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева и заместитель Премьер-министра Вьетнама Фам Тхи Тхань Ча. Встреча состоялась в рамках Дней культуры Казахстана во Вьетнаме.

Фото: Минкультуры

В центре внимания были совместные проекты в сфере кино, культурного туризма, креативных индустрий, сохранения историко-культурного наследия и традиционных ремесел.

Отдельно стороны обсудили обмен опытом между представителями творческих индустрий и возможности для запуска новых культурных инициатив.

«Казахстанско-вьетнамские отношения вышли на уровень стратегического партнерства, что создает новые возможности для углубления культурно-гуманитарного взаимодействия», – отметила Аида Балаева.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать совместные проекты и расширять культурные связи между двумя странами.