C акцентом на детский спорт

Эскиз спортивного мурала разработали сотрудники Центра урбанистики по заказу Областной ассоциации футбола (QOFA) и фонда «Футбол Карагандинской области». Мурал создан с учетом архитектурных особенностей зданий, масштаба, дальности восприятия изображения. Художники намеренно не стали использовать много мелких деталей, чтобы не перегружать арт-объект. Авторы и заказчики хотели показать, что спорт и активный образ жизни становятся важной частью развития каждого современного ребенка. Символично, что новый мурал располагается недалеко от спортивных объектов: Ледового дворца, Теннисного цент­ра и Центра бокса.

По словам представителя Карагандинской областной ассоциации футбола Данияра Карибаева, было важно, чтобы мурал находился в максимально заметной точке города. А соседство со спортивными объектами – это дополнительная возможность показать, что Караганда – спортивный город. И здесь у детей есть выбор, где и каким видом спорта заниматься.

Добавим, что с прошлого года в регионе реализуется детский спортивный проект «ALGA!», в рамках которого школы оснащают инвентарем и проводят уроки футбола для учеников младших классов. Проект «ALGA!» направлен на физическое развитие школьников и формирование принципов ЗОЖ.