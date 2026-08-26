Культурно-гуманитарное сотрудничество с Казахстаном обсудили во Вьетнаме

В рамках Дней культуры Казахстана во Вьетнаме состоялась встреча заместителя Премьер-министра-Министра культуры информации Аиды Балаевой с заместителем Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Фам Тхи Тхань Ча, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Обсуждены перспективные направления дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.
«Сегодня наши страны находятся на новом этапе взаимодействия. В прошлом году казахстанско-вьетнамские отношения вышли на уровень стратегического партнерства, что создает хорошие возможности для дальнейшего углубления не только политического и экономического, но и культурно-гуманитарного сотрудничества. Хочу отметить, что мы с большим интересом следим за развитием культурных и креативных индустрий во Вьетнаме. Видим здесь целый ряд перспективных направлений для сотрудничества – от кино, исполнительского искусства и культурного туризма до сохранения наследия, традиционных ремесел и современного дизайна. Уверена, что обмен опытом в этих сферах может придать новый импульс нашему сотрудничеству», - отметила Аида Балаева.
Особое внимание стороны уделили сотрудничеству сфере креативного туризма, предусматривающего непосредственное вовлечение в культурную среду через знакомство с традиционными ремеслами, местными обычаями, гастрономией, мастер-классами и творческими программами.
Кроме того, Аида Балаева предложила активизировать сотрудничество в сфере кинематографии, в частности проводить взаимные недели кино, расширять участие кинематографистов двух стран в фестивалях, организовывать съемки на территориях Казахстана и Вьетнама, а также совместно реализовывать кинопроекты.
Перспективным направлением названа и совместная работа по формированию комплексных туристических маршрутов, объединяющих объекты культурного наследия, исторические города, музеи, ремесленные центры, фестивали и современные культурные пространства Казахстана и Вьетнама.
По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и продвижении совместных инициатив.