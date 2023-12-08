Розовые розы и «Тойoта-Королла»

Состязания прошли в рамках проекта «Үздік», что значит «лучший», поддержало их столичное управление по вопросам молодежной политики, а случилось все в стенах такого учебного заведения, для которого столь необычное сочетание профессий в порядке вещей. Ведь ГКП на ПВХ «Колледж сервиса и туризма» акимата города Астаны готовит профессионалов десяти специальностей, среди которых такие важные люди, как повара и организаторы питания, специалисты по туризму и гостиничному бизнесу, а также парни (а как оказалось, и не только!) в спецовках – автомеханики. О колледже рассказала заместитель директора по профессиональному обучению Алтынай Есенбековна Есенбекова.

– В этом году мы впервые в Астане получили лицензию на обу­чение специальностям «флористика» и «ландшафтный дизайн». Эти студенты проходят практику в известных цветочных салонах, а после трудо­устраиваются. В целом обучение двух­уровневое. Например, можно выучиться на кондитера за два года, а потом через год стать уже и поваром. Есть технологи. А еще в числе трех учебных заведений в Астане участвуем в пилотном проекте Министерства просвещения, в рамках которого выпускники школы получают и диплом колледжа.

Мы еще увидим этих экспериментальных «студиоузусов», а кое-чему даже и удивимся! Но для этого нужно окунуться в атмосферу конкурса. Итак, поехали!

Вальс цветов

Аромат розовых роз доминирует в помещении среднего размера, где проходит таинство. Звучит негромкая музыка, поддерживая творческую атмосферу. Идет второй этап. Итоги первого аккуратно выстроились на столах, ожидая оценки жюри. Болельщики толпятся у окошка, рассматривая произведения. Лица просветленные и удивленные. Соревнование продолжается. Нежные пальчики девушек перебирают стебельки цветов, старательно избегая шипов. Опа! А чьи это большие руки? Оказывается, среди участниц затесались вполне себе брутальные участники! И как потом окажется, совсем не зря. Но об этом позже. Отвлекать конкурсантов нельзя, поговорю пока с жюри. Вот они, рядом с красивыми композициями расположились. Подслушаю, о чем говорят!

– Именно это придает декоративность: использование камня, блочная посадка, посадка массивами. Массивы. В центре – многоствольное дерево, штамб, – это делится секретами Жанна Искакова, показывая фото на экране смартфона своему коллеге. У нее частный питомник. Выращивают и доращивают декоративные кустарники, многолетние цветы, деревья. Всего 200 наименований.

– Три года сотрудничаем с колледжем, заключен меморандум. Студенты проходят практику, приезжают на экскурсии. В конкурсе участвуют студенты с первого по третий курс, есть и те, кто окончил. По специальности флористы. Нам нужны ландшафт­ные дизайнеры, агрономы. Знакомимся, ищем. В сезон у нас до 50 человек работают. Озеленяем жилые комплексы, бизнес-цент­ры. Ждем выпускников, готовы обучать далее. Главное – это любовь к природе! – заключает она.

Второй судья конкурса – Канат Ахатов. Выпускник факультета лесного хозяйства алматинского агроуниверситета, служит Природе в Ботаническом саду столицы. Дендролог. Работники сада тоже сотрудничают тесно с колледжем. Спрашиваю у него о работах.

– Красивые! Красивые композиции! Первое задание, это «Оазис». Оценивается идея, правильность, надо, чтобы основы видно не было, раскрыть цвет важно. Сколько живет? Недолго, ведь используются живые цветы. Чаще – розы, есть и иные. Второе задание – панно. Там мох применяется, камни…

Специалисту отдела из «Астана жастары» Асель Болаткызы так понравились работы первого этапа конкурса, что она захотела сфотографироваться с одной из них. Выбираю на свой вкус, а вдруг это работа победителя?! Асель напомнила, что конкурс ежегодный, что в этом году соревновались уже повара, шиномонтажники и баристы. Флористы же – впервые! Очень необычно, красиво!

Как аромат вдыхаем мы бензин...

Вот другое помещение. И пахнет здесь по-иному. Хуже? Нет! Души автолюбителей, ставших уже почти профессионалами, технические ароматы будоражат не меньше, чем розы. Тут же техника подопытная. Та самая «японка». Небольшой автомобиль «гольф»-класса выглядит в помещении как целая «Камри». Капот распахнут, но попробуй подступись, думается мне. Ошибаюсь! Конкурс-то завершен, оказывается. И получилось все у ребят. Жюри подсчитывает баллы, скоро озвучит. Делаю снимки, знакомлюсь с участниками. «Парни и не только», помните? Вот она, участница!

Виктория Белоус, учащаяся по той самой программе «школа + колледж». Школа 26-я, 10-й класс и первый курс. Почему автомеханик?

– Было интересно.

Но на вопрос о планах отвечать не спешит. Машину пока не водит. Автоледи-теоретик, получается. Но в себе уверена.

– Было волнение, но все получилось. Могу составить конкуренцию мужчинам!

Тем временем судейский триум­вират выносит свой вердикт, и оказывается, что Виктория конкуренцию-таки составила! Но больше всего баллов набрал Ахроридин Набиев, студент первого курса и участник все той же программы. Парень рассказал, как, готовясь к конкурсу, искал информацию в Интернете. Ведь при диагностике предстояло найти ошибку автосканером, а в «Королле» целых 46 датчиков. Мультиметром проверить аккумулятор и генератор тоже непросто: надо помнить все параметры. Машину водить умеет, конечно. Скоро и права получит: учится в автошколе при колледже. Нравится, говорит.

– Люблю разбирать-собирать. Были и ошибки на конкурсе. Но справился!

Разговариваю с членом жюри автомобильного Болатом Калкамановичем Алкеновым. Он преподаватель Политехнического колледжа. Ведет автодело: ремонт и техобслуживание элект­рооборудования. Большой путь прошел: автослесарь – бригадир – механик – главный инженер – начальник автоколонны. Но «крайние» 40 лет преподаватель. Пять лет на пенсии, но трудится. Есть ученики. Любимая машина в прошлом – всем известная «копейка». Сейчас «Тойота». Очень уж подходит для Казахстана, говорит. И про учеников-студентов:

– Уровень хороший. Учим современные – электромобили, автобусы, «Приус» гибридный (это «Тойота» тоже). Электромобили – транспорт будущего! Вон по степи сколько ЛЭП – можно вопрос решить с подключением!

Решаю «подколоть», говорю: вот бензиновая машина, она как живая, а электрическая – нет! Это мы привыкли, отвечает, да и неф­тяники против, им невыгодно! И про обучение: сейчас теория важна, не только практика. Вот Виктория как раз в ней и сильна оказалась! Только она ответила, что с аккумулятором происходит, если перезарядить его.

...А вот и итоги. «Лучший флорист-2023» – Ержан Балтабай. В номинациях: «Креативная композиция» – Олег Михайлов, «Мастер-флорист» – Эльдар Кусаинов, «Лучшее оформление» – Жазира Аманжол.

«Лучший автомеханик-2023» – Ахроридин Набиев. В номинациях: «Мисс автомеханик» – Виктория Белоус, «Лучший практик» – Тимур Мамедов, «Лучший автодиагностик» – Владислав Зубарь.

Получается, что нет уже деления на «женские» и «мужские» профессии. А человек – не аккумулятор автомобильный: его «передозом» знаний и умений не испортишь!