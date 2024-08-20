Зараженные розы из Эквадора не допустили к ввозу в Казахстан

Крупную партию цветов пытались завезти из Эквадора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проведения контрольных мероприятий по карантину растений в Карагандинской области в партии цветов был обнаружен западный цветочный трипс.

«1 150 роз импортировали из Эквадора. Лаборатория подтвердила наличие карантинного объекта в образцах. Согласно правилам, партия была сожжена», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что фитосанитарная служба на постоянной основе проводит усиленный карантинный контроль над импортом цветочной продукции из Эквадора и других стран, где обнаружен западный цветочный трипс, а также профилактические мероприятия по предотвращению проникновения карантинных объектов в Казахстан.

Наличие западного цветочного трипса может привести к распространению вредителя на другие цветочные культуры и сельскохозяйственные растения, и в целом, к серьезным экономическим потерям для аграрного сектора Казахстана.