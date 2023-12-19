Рукописи об истории казахов найдены в архивах США

Западные исследователи изучали данные о казахском народе, начиная с XIX века. Журналист Дуйсенали Алимакын, исследуя в США архивное наследие, связанное с казахами, нашёл рукописи, подтверждающие эти исторические данные, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

Фото: panthermedia/vostock-photo

Изучая местные архивы в США, журналист Дуйсенали Алимакын нашел книгу, написанную 100 лет назад британским писателем и историком Ральфом Фоксом. Сборник "Степные народы" – первая работа автора.

"В книге очень много информации о казахах. Самое главное, что на второй обложке книги он нарисовал казахского охотника с беркутом. Образ типичного казаха 1900-х годов. Еще есть специальная глава под названием «Казахский характер», повествующая о том, кто такие казахи. Главное, что ранее путешественники с Запада и других стран путали казахов с киргизами. А здесь он очень точно оценивает это понятие", - рассказывает Дуйсенали Алимакын.

В XIX веке американские исследователи написали различные работы о казахском народе. Ральф Фокс – один из них. Он посещал казахские села и изучал их быт и традиции, писал о том, что видел и узнавал от местных жителей. К примеру, в книге рассказывается о том, как в 1900-е годы Аральское море называли Синим морем, также описана настоящая история о Национально-освободительном восстании 1916 года, жизни народа и хорошо показан образ казахской женщины двухвековой давности.

"Будь то западные или американские путешественники, все ездили в казахскую степь, начиная с 1800-1900 годов. Они писали сведения об их истории, культуре, жизни народа, политической ситуации, об их взглядах, религии, школе, положении и опубликовали множество книг в Америке и Европе. Это показывает, что отношения начались именно с того времени", - отметил журналист.

Дуйсенали Алимакын за 3 месяца нашел в различных библиотеках Вашингтона несколько книг, содержащих исторические факты, связанные с казахским народом. По его словам, вполне возможно, что в библиотеках и архивах других штатов сохранилось еще немало подобных книг.