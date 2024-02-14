Ряд документов подписали Казахстан и Катар

По итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани были подписаны 9 документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: пресс-служба президента РК

1. Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче;

2. Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам;

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании найма казахстанских работников в Государстве Катар;

4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством коммуникаций и информационных технологий Государства Катар;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством социального развития и семьи Государства Катар о сотрудничестве в области социальной защиты и развития;

6. Первая исполнительная программа в сфере молодежи между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2024-2026 гг.;

7. Меморандум о взаимопонимании в содействии добропорядочности и прозрачности между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Управлением административного контроля и прозрачности Государства Катар;

8. Соглашения о реализации проектов в сфере энергетики и газа между АО «Самрук-Казына», Министерством энергетики Республики Казахстан и Power International Holding;

9. Соглашения по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган между АО «НК «QazaqGaz» и UCC Holding.

Также в рамках государственного визита президента был подписан ряд других документов, добавили в пресс-службе президента РК.