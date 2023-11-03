Ряд документов подписали в ходе 10-го саммита ОТГ

10-й саммит Организации тюркских государств проходит в Астане, в ходе которого подписан ряд документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
Список документов, подписанных в ходе 10-го саммита Организации тюркских государств:
1. Астанинский Акт;
2. Декларация 10-го саммита Организации тюркских государств;
3. Решение глав государств о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «Высшим орденом Тюркского мира»;
4. Решение глав государств о присуждении статуса Финансовых центров тюркского мира;
5. Решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества;
6. Решение глав государств о назначениях;
7. Решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в Организации тюркских государств;
8. Решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств;
9. Решение о Правилах управления бюджетом Секретариата Организации тюркских государств;
10. Решение о разработке «Положения о Постоянных представителях Организации тюркских государств»;
11. Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств – членов Организации тюркских государств в области метрологии;
12. Совместный План действий (Дорожная карта) Организации тюркских государств по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 годы.