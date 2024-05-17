Ряд назначений произвели в Мангистауской области

Новые руководители приступят к работе в регионе, а именно начальник департамента полиции и прокурор, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила пресс-служба ДП области, заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков представил личному составу департамента полиции Мангистауской области нового начальника ведомства.



Сагындык Аяганов служит в органах внутренних дел с 1997 года. Полковник полиции ранее занимал различные руководящие должности. Последнее место работы - заместитель начальника ДП Павлодарской области.

По данным генпрокуратуры, по согласованию с президентом приказом генерального прокурора от 17 мая государственный советник юстиции 3 класса Айдос Майлыбаев назначен прокурором Мангистауской области.

Айдос Майлыбаев трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2001 году с должности помощника прокурора г.Тараз Жамбылской области.

В разные годы занимал должности прокурора Жамбылского и Панфиловского районов Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области.

До назначения на новую должность являлся прокурором Акмолинской области более 4 лет.

Как сообщалось ранее, акимом области стал Нурдаулет Килыбай.