Ряд назначений произвели в Мангистауской области

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Новые руководители приступят к работе в регионе, а именно начальник департамента полиции и прокурор, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила пресс-служба ДП области, заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков представил личному составу департамента полиции Мангистауской области нового начальника ведомства.

Сагындык Аяганов служит в органах внутренних дел с 1997 года. Полковник полиции ранее занимал различные руководящие должности. Последнее место работы - заместитель начальника ДП Павлодарской области.

По данным генпрокуратуры, по согласованию с президентом приказом генерального прокурора от 17 мая государственный советник юстиции 3 класса Айдос Майлыбаев назначен прокурором Мангистауской области.

Айдос Майлыбаев трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2001 году с должности помощника прокурора г.Тараз Жамбылской области.

В разные годы занимал должности прокурора Жамбылского и Панфиловского районов Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области.

До назначения на новую должность являлся прокурором Акмолинской области более 4 лет. 

Как сообщалось ранее, акимом области стал Нурдаулет Килыбай.

#назначения #полицейский #Мангистауская область #прокурор

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