Президент назначил акима Мангистауской области

Им стал Нурдаулет Килыбай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Указом главы государства Килыбай Нурдаулет Игиликович назначен акимом Мангистауской области.

Ранее эту должность занимал Нурлан Ногаев.

Нурдаулет Игиликулы Килыбай родился 10 апреля 1978 года в селе Бейнеу Бейнеуского района Мангистауской области.

В 1999 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникации им. М.Тынышпаева по специальности «инженер по организации перевозок», а в 2003 году Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева по специальности «финансы и финансовое право».

В 2018 году окончил Международную школу Stafford House (Бостон, США).

В разные годы работал в структуре КТЖ, министерстве транспорта, был замакима Мангистауской области, города Актау, депутатом областного маслихата. В январе 2023 года занял должность главы АО «Озенмунайгаз».