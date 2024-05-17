Президент назначил акима Мангистауской области

Им стал Нурдаулет Килыбай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указом главы государства Килыбай Нурдаулет Игиликович назначен акимом Мангистауской области.
Ранее эту должность занимал Нурлан Ногаев.
Нурдаулет Игиликулы Килыбай родился 10 апреля 1978 года в селе Бейнеу Бейнеуского района Мангистауской области.
В 1999 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникации им. М.Тынышпаева по специальности «инженер по организации перевозок», а в 2003 году Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева по специальности «финансы и финансовое право».
В 2018 году окончил Международную школу Stafford House (Бостон, США).
В разные годы работал в структуре КТЖ, министерстве транспорта, был замакима Мангистауской области, города Актау, депутатом областного маслихата. В январе 2023 года занял должность главы АО «Озенмунайгаз».