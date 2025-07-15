Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Законом внесены поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также 23 закона.

Первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами.

Закон упразднил такую форму управления многоквартирными жилыми домами как простое товарищество, сохранив только две формы управления: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).

Второй блок поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.

Закон также содержит иные поправки, направленные на повышение правовой определенности в вопросах декларирования и актуализацию отсылочных норм на положения Налогового кодекса.

Также Президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Кроме того, он утвердил Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие».