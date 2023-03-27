Рыбакина выделила по 2,5 млн тенге юным теннисисткам Казахстана

По данным ФТК, изначально общая сумма от Елены в целом была меньше, но позже победительница «Уимблдона» увеличила количество и денежный объем грантов.

Фото пресс-службы ФТК

Лидер женской сборной РК по теннису Елена Рыбакина сдержала обещание, озвученное ею после победы на Уимблдоне, и выделила часть призовых средств на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане. В пресс-службе Федерации тенниса Казахстана рассказали, что недавно Елена перечислила деньги волонтерскому движению «СтопОтлов» в Астане, которое спасает в столице бездомных животных, сообщает Kazpravda.kz.

«А буквально на днях первая ракетка Казахстана выделила средства на поддержку молодых казахстанских теннисисток, на их стремление развиваться в будущем стать таким же топ-игроком, как она. Рыбакина сама выбрала – кому оказать поддержку. 14 игроков получили по 2,5 млн. тенге. Линара Булешева, Полина Барабанова, Амина Нурмахан, Ариана Гогулина, Сатима Тореген, Ева Корышева, Альбина Какенова, Аружан Арыстанбекова, Дана Байдаулет, Инкар Дюйсебай, Айя Нупбай, Полина Слепцова, Сандугаш Кенжебаева, Зара Даркен, – сообщили в ФТК.

Представители федерации отметили, что каждая из девушек, уже побеждающих на казахстанской и международной аренах, написала Елене письмо, где рассказала свою историю в теннисе.

«Причем, изначально общая сумма от Елены в целом была меньше, но позже победительница «Уимблдона» увеличила количество и денежный объём грантов», – констатировали в федерации.

Ранее стало известно, что Рыбакина прошла в четвертый круг турнира Miami Open.