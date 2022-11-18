С 6 часов утра начнут работать 86 избирательных участков в Казахстане – ЦИК

Глава ЦИК Нурлан Абдиров на заседании ведомства сообщил, что на 86 избирательных участках по стране голосование на внеочередных выборах президента начнется в 06.00 часов утра, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Нурлан Абдиров рассказал, что в соответствии с полномочиями и предусмотренным выборным законодательством порядке, соответствующие территориальные комиссии приняли решение по установлению иного времени начала голосования.

«По представленным оперативным сведениям территориальных избирательных комиссий областей, городов Астана, Алматы, Шымкент, решением соответствующих территориальных избирательных комиссий на 86 избирательных участках голосование начнется в 06.00 по местному времени, 47 из них - участки в местах временного пребывания граждан. Будет учитываться сменный график работы градообразующих предприятий», - отметил глава ЦИК.

Между тем, по его данным, решение по установлению окончания голосования после 20.00 часов не принималось.

Позже в ЦИК сообщили, что в статье 38 закона «О выборах в РК» указано, что территориальные избирательные комиссии по представлению соответствующего акима, участковых избирательных комиссий вправе устанавливать иное время начала и окончания голосования. При этом голосование не может начинаться ранее 06:00 и заканчиваться позднее 22:00. Решение территориальных комиссий об изменении времени начала и окончания голосования должно быть доведено до избирателей.

В ведомстве также пояснили, что на избирательных участках, образованных на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в воинских частях, отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, а также при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах, участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список.

Перечень таких участков утверждается соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за 7 дней до начала выборов.