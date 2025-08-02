По поручению акимов облас­тей в регионах были созданы оперативные штабы под руководством замакимов, а также специальные рабочие группы на районном и городском уровнях. Для координации мероприятий использовалась «дорожная карта».

– К обследованию территорий было привлечено 3 652 человека, что в два раза больше, чем в прошлом году. Увеличение числа исследователей значительно усилило возможности мониторинга, – отметил спикер.

Всего для проведения химической обработки было задействовано 443 единицы техники: 239 наземных опрыскивателей, 100 газогенераторов, 24 самолета легкой авиации, 31 аппарат сверх­легкой авиации и 49 агродронов, чья эффективность доказана на практике.

В текущем сезоне применялись современные, высокоэффективные препараты. Для оперативной связи с населением были задействованы специализированный колл-центр и телеграм-бот, принимающие обращения по воп­росам саранчовой активности.

В рамках сотрудничества с Россией, Кыргызстаном, Узбекистаном и Китаем проводились совместные обследования, онлайн-совещания. Осуществлялся обмен информацией о передвижении насекомых-вредителей.

По словам представителя ведомства, благодаря проделанной работе удалось не только избежать ущерба сельскохозяйственным культурам, но и предотвратить распространение саранчи на сопредельные территории.