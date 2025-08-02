Казахстан завершил масштабную кампанию по борьбе с саранчой. Обработка территорий охватила 2,7 млн гектаров. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Саят Сакмолдин.
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