Самолет санавиации совершил жесткую посадку возле Аркалыка

Происшествия
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5 февраля в условиях сильного бурана, в 1,5 км от города Аркалык, вблизи аэропорта, самолет санитарной авиации АН-2 совершил жесткую посадку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скриншот с видео МЧС

Самолет следовал рейсом Костанай – Аркалык. На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача.

Сразу после поступления сигнала о происшествии на место были оперативно направлены пожарные расчеты и отряд спасателей ДЧС Костанайской области.

Все находившиеся на борту доставлены в город Аркалык. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

#Аркалык #самолет #санавиация

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