Самые сильные и выносливые

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Подведены итоги чемпионата дружественных армий государств – участников СНГ по армейскому рукопашному бою и Республиканского турнира по рукопашному бою на Кубок министра обороны РК

фото: пресс служба МО РК

В столичном Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова наградили победителей и призеров соревнований, в которых приняли участие более 180 спортсменов из Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана. За Кубок министра обороны РК боролись 16 сборных команд силовых структур Казахстана.

В своем выступлении министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание вопросам укрепления здоровья нации и развитию массового спорта. Руслан Жаксылыков выразил слова признательности президенту Международной федерации рукопашного боя Сергею Астахову за популяризацию этого вида спорта и поздравил спортсменов с завершением масштабных соревнований.

– Рукопашный бой культивируется во всех силовых структурах страны. В Вооруженных силах он является одним из предметов программы физической подготовки военнослужащих. Именно такой вид спорта, как рукопашный бой, закаляет военнослужащих, делает их сильными и выносливыми, – подчеркнул министр.

В свою очередь президент федерации Сергей Астахов поблагодарил руководство Минобороны Казахстана за хорошую организацию мероприятия.

– Несмотря на морозы, мы согреты теплом ваших сердец и гостеприимством. Казахстан берет на себя проведение международных стартов. Совсем недавно мы провели здесь чемпионат мира по рукопашному бою, а сейчас – чемпионат СНГ по армейскому рукопашному бою. Все это дает безусловный импульс для развития этого вида спорта. Казахстан стал первой страной, которая проводит совместные чемпионаты по спортивному рукопашному бою, самообороне и армейскому рукопашному бою. Это стало доброй традицией, и со следующего года во все крупные старты федерации будет включен и армейский рукопашный бой. И в этом, безусловно, есть заслуга Казахстана, – отметил он.

В знак признательности руководитель международной федерации Сергей Астахов вручил в память об этом событии генерал-полковнику Руслану Жаксылыкову черный пояс мастера рукопашного боя.

По информации пресс-службы министерства обороны РК, по итогам чемпионата дружественных армий государств – участников СНГ по армейскому рукопашному бою в командном зачете победила сборная Казахстана. «Серебра» удостоены рукопашники из России, бронзовую награду получили спортсмены из Узбекистана.

Чемпионами в личном зачете по армейскому рукопашному бою стали: в весовой категории до 55 кг – сержант Айдын Нуридинов (Казахстан), до 60 кг – майор Аман Шакиртов (Казахстан), до 65 кг – старший лейтенант Жанибек Сабит (Казахстан), до 70 кг – сержант Андрей Ляшенко (Россия), до 75 кг – сержант Олимжон Номуродов (Узбекистан), до 80 кг – курсант Темирхан Гасанов (Россия), до 85 кг – сержант Азамат Асылбекулы (Казахстан), свыше 85 кг – лейтенант Руслан Габараев (Россия).

В этих состязаниях российскому спортсмену Руслану Габараеву была присуждена номинация «За лучшую технику». Номинации «За волю к победе» удостоен сержант Шохруз Шарифов из Узбекистана. За объективное судейство и неукоснительное следование спортивным принципам грамотой был поощрен судья соревнований – офицер отдела организации спортивных мероприятий ЦСК министерства обороны РК старший лейтенант Нурбол Саябаев.

Кубок министра обороны РК по итогам состязаний среди силовых структур Казахстана по рукопашному бою завоевала команда министерства обороны. На втором месте – сборная Службы государственной охраны, на третьем – МВД.

В личном зачете чемпионами среди женщин стали: в весовой категории до 52 кг – ефрейтор Аян Турсын (Центральный спортивный клуб), до 64 кг – старший лейтенант Амина Шайменова (Служба государственной охраны), до 70 кг – старший лейтенант Гульбану Саматова (МВД).

Среди мужчин в весовой категории до 57 кг «золото» завоевал сержант Жандос Мадехиянов (министерство обороны), до 62 кг – капитан Асхат Жылысбеков (Агентство по противодействию коррупции), до 67 кг – капитан Аманбек Жаманкараев (МВД), до 73 кг – сержант Аслан Ораз (Служба государственной охраны), до 80 кг – майор Асылбек Смаилов (СГО), до 88 кг – лейтенант Арман Ерменбет (МО), до 97 кг – старший лейтенант Мейрамбек Алматов (СГО), свыше 97 кг – старший лейтенант Жарас Илиясов (СГО).

#казахстан #соревнования #Спорт #МВД #рукопашныйбой

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