Сбитая автобусом девушка в Шымкенте идет на поправку

Единственная выжившая в ДТП с неуправляемым автобусом в Шымкенте Дарига Сейдалиева готовится к выписке, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR .

Фото: OTYRAR

Сейчас 18-летняя пациентка находится в политравматологическом отделении городской клинической больницы.

Дома девушку ждет мать с инвалидностью и 5 братьев и сестер.

Шесть дней назад, после наезда автобуса без водителя, Даригу госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. По данным медиков, операция девушке не понадобилась.

"Во время моего дежурства поступила пациентка 2005 года рождения с места ДТП после наезда автобуса. При поступлении состояние пациентки оценивалось как тяжелое. Она была госпитализирована в реанимационный зал, где осмотрена всеми специалистами и находилась в отделении нейрохирургии. На данный момент состояние пациентки оценивается как средней степени. Операции не было", - сообщил заведующий отделением клинической больницы №1 г. Шымкента Эльдар Смагулов.

Смертельное столкновение автобуса без водителя с пешеходами произошло 8 апреля на пересечении улиц Назарбекова и Байтерекова.

Водитель общественного транспорта отлучился в уборную и забыл поставить транспорт на ручной тормоз. Многотонная машина так быстро приблизилась, что никто даже не успел среагировать. На месте скончались трое. За жизнь еще двух подростков медики боролись до конца, но они даже не пришли в сознание.

После трагедии городские власти решили сразу проверить все автопарки и водителей на профпригодность.