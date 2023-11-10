Сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала лицензию на Олимпиаду

В Бангкоке завершился чемпионат Азии по стрельбе из лука, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК

Фото: www.gov.kz

Мужская сборная Казахстана по классической (олимпийской) стрельбе из лука стала серебряным призером и завоевала лицензию на Олимпиаду Париж-2024. В составе команды выступили Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. Золото досталось Южной Корее, бронза Индонезии. Национальная сборная на пути к финалу обыграла сборную Японии, Индии и Китайского Тайбея.



Казахстан стал первой страной, выигравшей квоту после обновления системы отбора на Олимпийские игры в прошлом году. Тогда как, Южная Корея, победившая на первенстве континента, завоевала олимпийскую путевку еще на Азиатских играх в Ханчжоу.



В целом, казахстанские стрелки из лука непрерывно выступают на главных стартах четырехлетия с 1996 года. А в 2021 году в Токио наша мужская сборная защищала честь страны в командных соревнованиях.

«Только на днях я встречался с представителями федерации по стрельбе из лука. Несмотря на неудачные выступления на Азиатских играх, национальная сборная при первой же возможности завоевала олимпийскую лицензию. Сразу после крупного турнира команда в кратчайшие сроки сумела провести работу над ошибками и выполнить свою главную задачу на ближайшее время. Теперь спортсменам предстоит подготовка к самим Олимпийским играм», - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

В стрельбе из блочного лука (Compound bow) чемпионом Азии стал Андрей Тютюн. На остальные 2 ступени пьедестала поднялись Джун Хо Ким (Южная Корея) и Абхишек Верма (Индия).

В этом же упражнении мужская сборная Казахстана заняла 2-место после Южной Кореи. Тройку лидеров замкнула Индия. Стоит отметить, что эта дисциплина стрельбы из лука не входит в олимпийскую программу.



Таким образом, сборная Казахстана завершила чемпионат Азии с 3 медалями.