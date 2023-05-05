Сборная Казахстана впервые пробилась на чемпионат мира среди девушек до 16 лет

Определились финалисты квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King. Сборная Казахстана обыграла одну из сильнейших сборных мира, пятикратных победительниц юниорского «Кубка Билли Джин Кинг» – команду Австралии со счетом 2:0, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

Фото: ktf.kz

В первой встрече Ариана Гогулина одержала волевую победу над Аланой Субасич со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Причем казахстанка сумела отыграться со счета 2:5 в первой партии.

Победное очко подопечным Ярославы Шведовой принесла Полина Слепцова, которая в блестящем стиле победила лидера австралиек Тахлию Коккинис со счетом 7:5, 6:4.

Таким образом, благодаря выходу в финал отбора сборная Казахстана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира Juniors Billie Jean King, где осенью текущего года сойдутся 16 сильнейших команд планеты.

Завтра, 6 мая, наша команда в финале квалификации встретится со сборной Японии.