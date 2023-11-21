Сборная РК по футболу уступила Словении. Как теперь Казахстану попасть на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла со Словенией в заключительном матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: пресс-служба КФФ

Хозяева с первых минут имели подавляющее преимущество во владении мячом, но опасные моменты создавали редко, как и гости. Перед перерывом Ян Вороговский в своей штрафной ударил по ноге соперника, а Беньямин Шешко четко реализовал пенальти.

На старте второй половины прострел Максима Самородова справа в центре штрафной замкнул Рамазан Оразов. Следом Игорь Шацкий выручил казахстанцев после опасного удара со штрафного под перекладину, а Исламбек Куат вынес мяч с линии.

Пошел обоюдоострый футбол, последовали замены и Беньямин Вербич забил победный – 2:1.

Словения пробилась в финальную стадию Евро-2024, а Казахстан поборется за это право в Лиге наций.

Таким образом, путевки на Евро-2024 из группы Н завоевали сборные Дании и Словении.

Впрочем, у сборной Казахстана еще будет шанс побороться за выход на Евро-2024: для этого подопечным Магомеда Адиева нужно успешно выступить в плей-офф Лиги наций в дивизионе С., пишет Sports.kz. В полуфинале Казахстан сыграет со сборной Греции, а во второй полуфинальной паре встретятся Грузия и Люксембург.