Сборная ВКО лидируют в медальном зачете VI Летней Спартакиады Казахстана по легкой атлетике

Спорт
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

По итогам второго дня VI Летней спартакиады Казахстана по легкой атлетике в лидеры вышли спортсмены из ВКО, передает Кazpravda.kz

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

В Алматы проходит VI Летняя Спартакиада Казахстана по легкой атлетике, сообщает пресс-служба дирекции развития спорта.

После второго соревновательного дня в медальном зачете лидируют атлеты Восточно-Казахстанской области (13 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых). На втором месте идет команда Карагандинской области (8 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых). Замыкает тройку лучших сборная города Алматы (5 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых). 

В соревнованиях принимают участие спортсмены 17 областей и городов Астана, Алматы и Шымкент. Спартакиада завершится 24 июня. 

#Спорт #Алматы #Летняя Спартакиада Казахстана по легкой атлетике

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