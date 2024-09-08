Сегодня в Астане стартуют Всемирные игры кочевников
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Телетрансляция церемонии начнется в 19.00, передает Kazpravda.kz
В воскресенье в столице Казахстана стартуют крупнейшие события в мире этноспорта – пятые Всемирные игры кочевников, сообщает «Хабар».
В Астане соберутся представители почти 90 государств.
Помимо соревнований, которые являются центром внимания, в различных точках города пройдут массовые театрализованные представления, фестивали и очень много разных концертов.
Все билеты на церемонию открытия были распроданы.
Телетрансляция церемонии начнется в 19.00.